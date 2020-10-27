Приметы, которые говорят о поле ребенка 

Если верить народным приметам, то пол будущего ребенка можно определить благодаря нескольким факторам. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Форма живота

Народное поверье утверждает, что если у беременной аккуратный небольшой живот, который по форме напоминает мяч, то у нее родится мальчик. А если живот большой и широкий — это, скорее всего, девочка. Однако известно, что на самом деле на форму и размер живота беременной влияют другие факторы. Например, размер ребенка и положение плода.

Линия живота

Чаще всего у беременной появляется вертикальная линия на животе. Народные приметы утверждают, что если линия не заходит дальше пупка, то родится девочка, а если она продолжается, то будет мальчик.

Изменения кожи

Из-за гормональных перестроек в организме у беременных часто происходят заметные изменения кожи. Считается, что если кожа стала жирной, то родится девочка, если сухой — мальчик.

Волосы

Если верить приметам, то когда волосы на теле начинают расти быстрее и становятся толще, это говорит о том, что будет мальчик. Если никаких изменений не наблюдается — девочка. То же касается и волос на голове. Густые и блестящие — это признак того, что родится мальчик, а если волосы слабые и тусклые — девочка.

Тошнота

Народные приметы говорят, что если женщина ждет девочку, то ее больше тошнит по утрам. Объясняют это тем, что в ее организме двойная доза женских гормонов, что и вызывает тошноту. Но на самом деле утренняя тошнота характерна для первых недель беременности, независимо от пола будущего ребенка.