Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Беременность

В каких семьях дети рождаются только одного пола 

Русская семерка 18 часов назад
В каких семьях дети рождаются только одного пола
Фото: Кадр из фильма «Заклятие»
Наверняка все помнят персонажа из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» Розарио Агро. Тот все время ждет, когда жена родит ему сына. Но на свет снова появляется дочь, восьмая по счету. Почему же так происходит, что в некоторых семьях рождаются дети исключительно одного пола?

Особенности организмов родителей

Анна Милованова в своей «Необычной книге для обычных родителей» пишет, что на пол будущего ребенка могут влиять физиологические особенности организмов родителей. Всем известно, что человек, имеющий в одном наборе Х-хромосому, а в другом — Y, принадлежит к мужскому полу, а имеющий 2 Х — к женскому. Таким образом рождение мальчика или девочки зависит от того, какая из указанных хромосом Х или Y добавится к набору. Автор говорит, что у некоторых отцов вырабатываются только Х или только Y хромосомы, поэтому их жены и рожают только дочерей или только сыновей соответственно. Например, предположительно железы мужчин, которые способны к эякуляции до 10 раз в течение 24 часов, производят одни Y-хромосомы (98%), именно поэтому в их семья преобладают мальчики.
Кроме того, дело может быть и в женских яйцеклетках, а точнее в яичниках. По словам Миловановой, яйцеклетки правого яичника лучше «принимают» Y-хромосомы, а левого — Х. Поэтому если у матери имеется тот или иной недуг, например, с правым яичником, то его функции возьмет на себя левый. Благодаря этому женщина будет рожать преимущественно девочек.

Поведение и качества родителей

В 1973 году в ученой среде появилась гипотеза Трайверса-Уилларда, согласно которой в животном мире пол регулируется исходя из качеств родителей. По предположениям Трайверса и Уилларда, у сильных самцов появляются в основном сыновья, а у красивых самок — дочери. Происходит это потому, что в природе существенный приоритет имеют физически развитые представители мужского пола и внешне привлекательные представительницы женского.
Недавно эта теория нашла свое подтверждение. Профессор одного из подразделений Лондонского университета, а именно школы экономики и политики Сатоши Каназава провел исследование, в результате которого выяснилось, что агрессивные мужчины чаще своих тихих собратьев становятся отцами мальчиков.

Стабильность и кислотно-щелочной баланс

Всем известен демографический догмат о том, что выживаемость мужских эмбрионов ниже, чем женских. Эту теорию косвенно подтверждает и статистика. Так, согласно данным Национального бюро экономических исследований США, у 51, 5% замужних женщин чаще рождаются сыновья, в то время как у матерей, находящихся в нестабильных отношениях, или у матерей-одиночек в основном «получаются» девочки. Специалисты объясняют это тем, что для того, чтобы выносить мальчика женщине требуется более тщательный уход.
К тому же, на пол ребенка оказывает влияние и кислотно-щелочной баланс материнского организма. У некоторых женщин среда более щелочная, у других — более кислая. Сперматозоиды, «несущие» в себе будущего мужчину, лучше чувствуют себя в щелочной среде, а «женские» сперматозоиды — в кислой. Таким образом матери с щелочной средой чаще рожают мальчиков, а с кислой — девочек.

Возраст матери и стрессовые ситуации

Немаловажную роль в процессе формирования пола ребенка играет возраст матери, а также наличие в ее жизни каких-либо стрессовых ситуаций. И это доказали исследования профессора экономики Дугласа Элмонда. Тот изучал статистическую информацию, полученную в Китае после Великого голода 1959 — 1961 годов. Ученый выяснил, что в тот период китаянки выходили замуж в гораздо более зрелом возрасте, чем раньше, а соответственно и рожали детей. Причем, согласно данным, эти женщины в большинстве своем становились матерями девочек.
Видео дня. Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Русская семерка: последние новости
Что запрещено делать мусульманке Что запрещено делать мусульманке Ляля Дроздова: что случилось с юной сожительницей Берия Ляля Дроздова: что случилось с юной сожительницей Берия Всеволод Санаев: как на самом деле обстояли дела в семье артиста Всеволод Санаев: как на самом деле обстояли дела в семье артиста
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
02:57
Первая жена Лещенко рассказала правду об их браке
Звёзды Любовь
Звездные мужчины, которые решились на пластику
03:10
Звездные мужчины, которые решились на пластику
Звёзды Красота
Почему нельзя есть слишком много арахиса
02:18
Почему нельзя есть слишком много арахиса
Еда
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
02:53
Ирина Понаровская захотела пенсию побольше
Звёзды
Как растут избалованные детки знаменитостей
10:31
Как растут избалованные детки знаменитостей
Дети Звёзды
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
09:12
8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Здоровье
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
03:13
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение