«Уже крыша едет»: что творится в школах по всей РФ

В одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали, что происходит сейчас в школах, в которых учатся их дети.

"Рамблер" разбирался, что матери школьников со всех уголков страны думают об обучении в период пандемии:

"У нас в Москве с 6/11 классы дистанционна…племянница с 9/15 сидит за компьютером глаза красны, уроки из цикла дуб дуб я береза, что будет из этого поколения с таким образованием…"

"Алтайский край, в школу 9 ноября… Когда сын объяснял мне, что " ь" не буква. Задание было поделить слово голубь на звуки и буквы. "

"Кузбасс дистанционка до 22 ноября. Потом будут смотреть, потихоньку будут выводить началку на очку. Учитель уже намекнула, что до нг вряд-ли в школу попадем"

"Подмосковье, переводят класс на дистанционку, если выявляется заболевший Ковидом, а так в штатном режиме"

"Кировская область — с понедельника начинаем учиться, как обычно, сегодня написали"

"Ненавижу эту дистанционку, сил нет с ними прописи делать и решать эту нескончаемую кучу примеров. Уже крыша едет. Может потому, что в доме трое школьников…".

Кого-то обязали приходить в школу в маске:

"Нам вынесли приказ о обязательном ношении масок даже в классе на уроке и в течении всего учебного дня. И первая мысль была, может оставить его дома? Потому как нехватка кислорода куда более чревата чем нехватка социума…".

Особенно переживают мамы детей, которым скоро сдавать экзамены:

"Меня вот убивает, 9 и 11 на дистанционное им экзамены сдавать, вывели бы только эти классы дополнительно помимо началки. У них будущее на кону. Чувство. Что гос-во тупых спецом создаёт. Не удивлюсь если экзамены еще сильнее ужесточат…"

"Дочь 11 класс, как будут сдавать егэ непонятно, а требовать будут как будто обучали в режиме школы… Да уж, не нужны нашему государству умные люди, дураками проще управлять…".

При этом есть те, кто "дистанционкой" доволен:

"А я наверное одна такая кто доволен дистанционкой))) ребёнок спокойно дома сидит, занимается, все успевает, развивает самостоятельность, раньше очень сильно уставал, сейчас бодрый довольный, 6 класс, хорошист, всю домашку сам делает, на уроках в зуме слышу постоянно что то отвечает, кароче я очень довольна))".

*Прим. Ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.