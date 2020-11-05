Малышева разрешила Деда Мороза и Снегурочку

«Хочу сказать родителям, что они должны чувствовать себя совершенно спокойно. Сегодня доказано во многих странах мира, что дети практически не болеют и вообще не умирают от коронавируса. Поэтому, первое, будьте спокойны: общение вашим детям ни со Снегурочкой, ни с Дедом Морозом ничем не грозит», — сказала она.

Также ведущая заявила, что дети «не в состоянии заразить взрослых», а вот взрослые стать источником вируса для несовершеннолетних могут.

Свои слова медик подтвердила исследованием, проведенным в Финляндии и Швеции. В Швеции все детские сады и школы работали, а в Финляндии закрылись на карантин. При этом, по словам Малышевой, уровень заболеваемости при открытых учебных заведениях был в 4 раза ниже.