Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Малышева оценила опасность новогодних елок 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Малышева оценила опасность новогодних елок
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, опасны ли для детей в этом году встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом сообщает А42.ru.
По словам Малышевой, дети редко болеют коронавирусом и легко переносят его, поэтому родители могут не лишать своего ребенка праздника.

«Хочу сказать родителям, что они должны чувствовать себя совершенно спокойно. Сегодня доказано во многих странах мира, что дети практически не болеют и вообще не умирают от коронавируса. Поэтому, первое, будьте спокойны: общение вашим детям ни со Снегурочкой, ни с Дедом Морозом ничем не грозит», — сказала телеведущая.

Она добавила, что дети не могут заразить взрослых, а, вот, взрослые могут стать источником вируса. Малышева привела в пример опыт Швеции, где все детские сады и школы продолжали работать, несмотря на распространение инфекции. Как рассказала телеведущая, там уровень заболеваемости был в четыре раза ниже, чем в Финляндии, где учреждения закрыли на карантин.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева сделала громкое заявление.
Видео дня. Как утеплить пластиковое окно на зиму
Женский форум
Дети , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
09:05
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Здоровье
Как правильно пить чай с медом при простуде
06:10
Как правильно пить чай с медом при простуде
Еда Здоровье
Сын певицы Жасмин оскандалился из-за штрафов
03:14
Сын певицы Жасмин оскандалился из-за штрафов
Звёзды
Орбакайте готовится играть очередную свадьбу
02:34
Орбакайте готовится играть очередную свадьбу
Звёзды Любовь
Телесваха Сябитова показала, какой была в молодости
03:08
Телесваха Сябитова показала, какой была в молодости
Звёзды Красота
Как утеплить пластиковое окно на зиму
03:06
Как утеплить пластиковое окно на зиму
Дом и сад
Что стало с популярными российскими группами 90-х
04:31
Что стало с популярными российскими группами 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение