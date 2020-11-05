Малышева оценила опасность новогодних елок 

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, опасны ли для детей в этом году встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом сообщает А42.ru.

По словам Малышевой, дети редко болеют коронавирусом и легко переносят его, поэтому родители могут не лишать своего ребенка праздника.

«Хочу сказать родителям, что они должны чувствовать себя совершенно спокойно. Сегодня доказано во многих странах мира, что дети практически не болеют и вообще не умирают от коронавируса. Поэтому, первое, будьте спокойны: общение вашим детям ни со Снегурочкой, ни с Дедом Морозом ничем не грозит», — сказала телеведущая.

Она добавила, что дети не могут заразить взрослых, а, вот, взрослые могут стать источником вируса. Малышева привела в пример опыт Швеции, где все детские сады и школы продолжали работать, несмотря на распространение инфекции. Как рассказала телеведущая, там уровень заболеваемости был в четыре раза ниже, чем в Финляндии, где учреждения закрыли на карантин.