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Беременность

Доктор Комаровский объяснил причины непроходящего насморка 

Lenta.ru 6 часов назад
Комаровский объяснил причины непроходящего насморка
Фото: @doctor_komarovskiy
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Telegram-канале объяснил причины того, почему иногда у детей долго не проходит насморк.
Отвечая на вопрос подписчицы о том, почему у ее ребенка после простуды в течение двух-трех недель остается насморк, Комаровский отметил, что «остаточные явления ОРВИ в виде покашливания, соплей могут быть очень долго — и две, и четыре недели, и даже дольше».
Врач подчеркнул, что сроки, в течение которых восстанавливаются слизистые оболочки, зависят от условий, в которых находится ребенок.
«Понятно, что в условиях негуляния, сухой квартиры, кучи никому не нужных лекарств ребенок может шмыгать носом неделями», — добавил доктор.
Он уточнил, что срок восстановления может удлиниться, если ребенок пошел в детский сад или школу, где сухо и тепло, или после прогулки снова простудился.
«Независимо от того, что вы будете делать, организм выработает иммунитет и ребенок перестанет быть заразным через семь дней. А вот сроки, в течение которых могут сохраняться остаточные явления, могут быть разными», — констатировал Комаровский.
Доктор также заключил, что главная задача родителей — «лечить детей как можно меньше».
«Для того, чтобы не пихать в ребенка ненужные лекарства, нужно быть умным, ответственным и учиться», — резюмировал врач.
Ранее Комаровский перечислил несколько ошибок, которые допускают родители при лечении простуды у детей. В частности, он обратил внимание на то, что многие из них, получив назначение врача, не знают диагноза ребенка.
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Дети , Евгений Комаровский
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