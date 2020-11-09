«Я тебя родила, чтобы ты мне жизнь сделал лучше»

Казалось бы, родители должны любить своих наследников бескорыстно и всем сердцем. Но нередко встречаются циничное и потребительское отношение между членами семьи — старшее поколение рассчитывает на поддержку молодых. Но обязаны ли дети помогать родителям в старости? «Рамблер» проанализировал соцсети, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Во многих семьях детям с детства прививают, что они должны помогать родителям, когда те уйдут на пенсию. Эти убеждения могут базироваться на разных чувствах, например, на чувствах благодарности или вины. Тем не менее, вырастая, дети становятся самостоятельными единицами. Они вылетают из гнезда, обзаводятся собственными семьями и у них не всегда есть ресурс, как материальный, так и эмоциональный, чтобы заботиться еще и о родителях.

«Мы с мужем пенсионеры — 62 и 65 лет. Пенсия маленькая, а дому нужен капитальный ремонт: крышу заменить, ванную сделать и многое другое. Денег нужно немало. А сын с невесткой помогать не хотят. Дочь вышла замуж, переехала к зятю и тоже не хочет помогать родителям, зато они с зятем машину купили и мебель, на море летом ездили. Я понимаю, что у них есть уже дети и тоже много надо, но если вы машину купили, то почему не подумали про то, что родили живут в ободранных стенах. Что невестка, что зять как чужие — ничем не помогают. Вот такие неблагодарные дети. Мы их вырастили, выходили, воспитали. Я надеялась на помощь в старости, а ее, оказалось, нет»,

— поделилась своей историей пенсионерка.

Получается, что в таких ситуациях родители ведут себя эгоистично. Они считают, что дети обязаны им до конца своих дней, вне зависимости от того, какие взаимоотношения они выстраивали с наследниками в течение многих лет.

«Вы поймите, что вам по жизни никто ничего не должен, даже дети. Они не просили вас их рожать. Это горькая правда, но каждый взрослый человек должен быть готов к тому, что взрослые дети будут жить своими жизнями»,

— высказался аноним.

Родителям не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь на своих детей. Ведь в таком случае их ребенок просто-напросто не сможет вдохнуть полной грудью, когда станет взрослым. Он все время будет нести тяготящее бремя долга.

«"Я тебя родила, чтобы ты мне жизнь сделал лучше" — вот так эти люди думают, и в повседневной жизни встречаю их повсеместно. Я заметила, что так чаще считают ярые коммунисты. Сначала им государство было обязано, потом все на детей перекинули. Любящий родитель будет рад, что сын или дочь машину купили и в отпуск съездили, а не деньги их считать примется»,

— отметила пользователь Сети.