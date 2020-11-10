44% россиян убеждены, основное предназначение женщины — продолжение рода. Однако с каждым годом все больше девушек отказываются рожать и именуют себя "чайлдфри". Подробнее о том, почему женщины осознанно выбирают бездетность — в материале "Рамблера".

Многие девушки, далекие от материнства, апеллируют к экономическим причинам (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"можно сказать, что "в наше время ребёнок-это слишком дорогое удовольствие". не, ну реально? ботиночки, курточки, да даже пинеточки купить-это в кармане дыра и брешь. вещи стоят равноценно, как вещи на взрослого, но ребёнок через пару тройку месяцев вырастит из этой вещи и всё. бабло ушло в никуда. да, можно перепродать, но всё-же с уценкой. а в наши дня находятся привередливые мамочки, что не хотят покупать с рук, мол нельзя так, энергетика и болячки предыдущего ребенка перейдут на их дитятю".

— высказала свое мнение пользовательница по имени Таша на одном из форумов для чайлдфри.

Другая девушка под ником Baby-eater заявила, что не намерена рожать по многим причинам, но одна из ключевых ей неприятны дети:

"беременность, роды и сами мелкие дети — одно из самых отвратных явлений что приходится лицезреть. не говоря уже — участвовать. даже если мне пытаются всучить чужого ребенка "подержать", я к нему не притронусь. при этом я спокойно беру в руки жуков, пауков, змей и любых других животных, с ними куда приятнее иметь дело".

По словам россиянки под ником Dinata, ей не нужны веские причины для отказа от материнства:

"просто не хочу!

мне даже причина не нужна, я так чувствую! тратить деньги мне приятно на своих собак — им какую игрушку ни купишь -они любой рады, а косточку с рынка привезём так щастье неописуемое! это благодарные существа, которые ничего не требуют!

а дети…черт их знает как оно получится, а вдруг маньяка воспитаю?! […]& хоть нас и учили что 80% это воспитание, но жизнь показывает, что дети это лотерея! с собаками проще!

не хочу короче я с детьми связываться!".

Помимо этого, многие женщины обращали внимание на то, что не хотят рожать, понимая, какой урон рождение ребенка нанесет их внешности:

"не хочу превратиться в бабу с сначала безобразным беременным животом, а потом заполучить растяжки, обвисание, жир, жуткое отвисшее вымя и прочую дрянь",

— резко высказалась девушка под ником Ментовочка.