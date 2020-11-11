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Пара, у которой за 30 лет родилось 14 сыновей, наконец дождалась появления на свет дочери

Passion.ru
5 часов назад
Катери и Джей Швандт, которым по 45 лет, несмотря на солидный опыт в воспитании детей, немного растеряны, потому что им никогда не приходилось растить девочку.
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, американская семья, проживающая в Мичигане, – своего рода местные знаменитости.
У них даже есть свое телешоу «14 сыновей на природе», название которого теперь, возможно, придется изменить. Как сообщают счастливые родители, малышка Мэгги Джейн родилась в начале ноября 2020 года и вызвала настоящий фурор среди ее братьев.
Старший из них, 28-летний Тайлер, говорит, что никто из них не знает, что делать с младшей сестренкой и что в их доме почти нет ничего розового, однако все они очень рады, что его родители «наконец-то благословлены» дочерью, о которой уже и мечтать перестали».
Катери, впервые ставшая матерью в 15 лет, раньше признавалась, что «впала бы в шок», если бы у нее родилась девочка в доме, полном мальчиков. А ее супруг Джей добавил, что раньше в их семье господствовали «грубые игры и борьба», но теперь, вероятно, все изменится. Однако тот же Тайлер, который уже начал жить отдельно от родителей и братьев, признается, что мальчишкам понадобится время, чтобы привыкнуть к маленькой девочке.
На совместной странице семьи в социальной сети Facebook он написал: «Как будто 2020 год не может быть более безумным! Мы счастливы приветствовать в этом мире нашу маленькую сестру Мэгги Джейн. У нее и нашей мамы все хорошо, и мы очень рады! Эта девочка – величайший подарок, который мы все только могли представить».
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