Катери и Джей Швандт, которым по 45 лет, несмотря на солидный опыт в воспитании детей, немного растеряны, потому что им никогда не приходилось растить девочку.

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun , американская семья, проживающая в Мичигане, – своего рода местные знаменитости.

У них даже есть свое телешоу «14 сыновей на природе», название которого теперь, возможно, придется изменить. Как сообщают счастливые родители, малышка Мэгги Джейн родилась в начале ноября 2020 года и вызвала настоящий фурор среди ее братьев.

Старший из них, 28-летний Тайлер, говорит, что никто из них не знает, что делать с младшей сестренкой и что в их доме почти нет ничего розового, однако все они очень рады, что его родители «наконец-то благословлены» дочерью, о которой уже и мечтать перестали».

Катери, впервые ставшая матерью в 15 лет, раньше признавалась, что «впала бы в шок», если бы у нее родилась девочка в доме, полном мальчиков. А ее супруг Джей добавил, что раньше в их семье господствовали «грубые игры и борьба», но теперь, вероятно, все изменится. Однако тот же Тайлер, который уже начал жить отдельно от родителей и братьев, признается, что мальчишкам понадобится время, чтобы привыкнуть к маленькой девочке.