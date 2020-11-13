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Женщина сдала ДНК-тест и случайно раскрыла семейную тайну 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина сдала ДНК-тест и раскрыла семейную тайну
Фото: KIRO 7 News
Трейси Португал (Traci Portugal) из США заинтересовалась своим генеалогическим древом и сдала ДНК-тест, однако в итоге случайно раскрыла тайну — ее настоящим отцом является не супруг матери, а врач-репродуктолог, помогавший семье в прошлом. Об этом она рассказала в сюжете телеканала KIRO7.
Жительница американского города Вудинвилл штата Вашингтон сделала тест еще в 2019 году. Результаты удивили женщину — оказалось, что биологическим отцом был специалист, который более 40 лет назад помогал паре в вопросах беременности.
Португал обвинила в преступлении доктора Гари Ванденберга (Gary Vandenberg), проживающего в Калифорнии и до сих пор имеющего медицинскую лицензию. По ее словам, мужчина использовал для искусственного оплодотворения свою сперму.
Однако американка столкнулась с тем, что по закону она не может выдвинуть какие-либо обвинения в адрес врача.

«Даже учитывая то, что это не произошло напрямую со мной — я по сути результат этих действий. Я ощущаю себя оскверненной», — пояснила Португал.

Женщина пожаловалась, что, узнав тайну, первые недели чувствовала себя на грани. Позже она смогла собраться с силами и начать жить дальше. Она также решила связаться с доктором Ванденбергом, желая услышать, что он ответит на обвинения.
Мужчина признал, что во время оплодотворения использовалась и его сперма, однако не выразил какого-либо смущения этим фактом. На последующие звонки и письма он уже не отвечал. Португал подала обращение в медицинскую комиссию штата Калифорния с целью лишить врача лицензии.
Пока что в организации не готовы комментировать это дело. При этом телеканал обнаружил, что специалист недавно закрыл свой кабинет и перестал принимать людей. Также более не работают его рабочий и домашний телефоны, а сайт остался доступен лишь в кэше поисковика.
Ранее пользовательница Reddit рассказала, как подарила своему возлюбленному ДНК-тест. В результате он случайно узнал, что мужчина, которого он всю жизнь считал своим отцом, не был ему родным.
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