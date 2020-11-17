Бабушка родила собственную внучку 

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, помогла страдающей бесплодием дочери завести ребенка и стала суррогатной матерью для собственной внучки. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

51-летняя Джулия Лавинг рассказала, что ее 29-летняя дочь Бреанна Локвуд с мужем Аароном четыре года не могли зачать ребенка. В результате пара обратилась в клинику по искусственному оплодотворению.

Семья потратила 73 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей) на экстракорпоральное оплодотворение. Локвуд дважды забеременела, но оба раза потеряла детей, в том числе двойняшек. Из-за этого у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, когда внутри матки образуется шрам, из-за которого женщина не может выносить другого ребенка.

Лавинг, давно мечтавшая о внуках, предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала предложение всерьез, но позже согласилась. В США существует возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение.

В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела, а 2 ноября родила собственную внучку — Брайер Джульет. Радостной новостью о пополнении в семействе Локвуд поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Моя мама перенесла тяжелые роды как настоящая рок-звезда, — написала она. — У меня перехватывает дыхание, когда я думаю, на какие она пошла жертвы, чтобы подарить нам этот маленький комочек счастья. Я держу свою дочку в руках, и мое сердце разрывается на части».

«Моя мама Джулия и малышка Брайер здоровы и чувствуют себя великолепно! Я столько всего хочу рассказать про то, как прошли роды, но сейчас мы с мужем поглощены заботой о нашей малютке!» — отметила Локвуд.