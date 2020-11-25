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Выяснилось, сколько ребенку можно смотреть телевизор 

Мир24 и ещё 5 14 часов назад
Выяснилось, сколько ребенку можно смотреть телевизор
Фото: Мир24
Мультфильмы по телевизору — один из самых популярных способов занять своего ребенка, а гаджеты давно стали неотъемлемой частью развивающего процесса. С самых ранних лет дети играют с планшетами и смартфонами, порой справляясь с устройствами лучше, чем взрослые. Но не наносит ли просмотр телевизора вред психике? Сколько часов в день можно смотреть детям телевизор? И как часто стоит им давать пользоваться гаджетами? Об этом в интервью «МИР 24» рассказала медицинский консультант Ольга Бабурина.

«Раньше трех лет детям не рекомендуется смотреть телевизор, в том числе, мультики. Они им в этом возрасте не особо нужны. Лет до двух лучше убирать детей даже из комнаты, где работает телевизор. Это может сказаться на перевозбуждении, на психике, развитии речи и на контакте с мамой», — сказала она.

С трех до десяти лет эксперт рекомендует детям смотреть телевизор не больше часа в день.

«Но три и десять лет все-таки отличаются. На мой взгляд, до пяти лет — полчаса достаточно. Телевизор — это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками — лучше. Например, там дети могут узнать цвета, выучить буквы», — добавила медик.

Эксперт рекомендует тщательно фильтровать информацию, которую дети видят по телевизору, именно неправильный контент может нанести серьезный вред детской психике.

«К десяти годам ребенку можно смотреть телевизор несколько часов в день, но не все подряд. Не должно быть так, что вы просто включили телевизор, на экране которого идут новости или хроника происшествий. В этом случае у ребенка произойдет мощное уничтожение психики. Самое правильное — смотреть и наблюдать за своим ребенком и делать выводы. Потому что у всех детей разная психика, у некоторых она очень подвижная. Мы соблюдаем общие правила, но индивидуальность никто не отменял», — заключила она.

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