Выяснилось, сколько ребенку можно смотреть телевизор 

«Раньше трех лет детям не рекомендуется смотреть телевизор, в том числе, мультики. Они им в этом возрасте не особо нужны. Лет до двух лучше убирать детей даже из комнаты, где работает телевизор. Это может сказаться на перевозбуждении, на психике, развитии речи и на контакте с мамой», — сказала она.
«Но три и десять лет все-таки отличаются. На мой взгляд, до пяти лет — полчаса достаточно. Телевизор — это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками — лучше. Например, там дети могут узнать цвета, выучить буквы», — добавила медик.
«К десяти годам ребенку можно смотреть телевизор несколько часов в день, но не все подряд. Не должно быть так, что вы просто включили телевизор, на экране которого идут новости или хроника происшествий. В этом случае у ребенка произойдет мощное уничтожение психики. Самое правильное — смотреть и наблюдать за своим ребенком и делать выводы. Потому что у всех детей разная психика, у некоторых она очень подвижная. Мы соблюдаем общие правила, но индивидуальность никто не отменял», — заключила она.