Выяснилось, сколько ребенку можно смотреть телевизор 

Мультфильмы по телевизору — один из самых популярных способов занять своего ребенка, а гаджеты давно стали неотъемлемой частью развивающего процесса. С самых ранних лет дети играют с планшетами и смартфонами, порой справляясь с устройствами лучше, чем взрослые. Но не наносит ли просмотр телевизора вред психике? Сколько часов в день можно смотреть детям телевизор? И как часто стоит им давать пользоваться гаджетами? Об этом в интервью «МИР 24» рассказала медицинский консультант Ольга Бабурина.

«Раньше трех лет детям не рекомендуется смотреть телевизор, в том числе, мультики. Они им в этом возрасте не особо нужны. Лет до двух лучше убирать детей даже из комнаты, где работает телевизор. Это может сказаться на перевозбуждении, на психике, развитии речи и на контакте с мамой», — сказала она.

С трех до десяти лет эксперт рекомендует детям смотреть телевизор не больше часа в день.

«Но три и десять лет все-таки отличаются. На мой взгляд, до пяти лет — полчаса достаточно. Телевизор — это вообще не лучшая опция, планшет и гаджет с развивающимися игрушками — лучше. Например, там дети могут узнать цвета, выучить буквы», — добавила медик.

Эксперт рекомендует тщательно фильтровать информацию, которую дети видят по телевизору, именно неправильный контент может нанести серьезный вред детской психике.