Чем занять ребенка на каникулах зимой: советы эксперта 

Как провести предстоящие школьные каникулы с ребенком, чтобы они не прошли даром? Советы эксперта, — в материале «ФедералПресс».

Зимние каникулы в 2021 году в этом году лишены привычного веселья из-за коронавируса, поэтому родителям придется взять досуг ребенка на себя. Советы по правильному совместному времяпрепровождению дала «ФедералПресс» эксперт по британскому образованию и развитию в детях навыков будущего, адвокат пансионного образования Юлия Колбасова.

«Чтобы занять детей с пользой, рекомендую родителям обратить внимание на 3 составляющих:

1) создание совместных ритуалов

2) занятия детей с учетом их склонностей и талантов

3) уделить внимание развитию полезных жизненных навыков», — отметила эксперт.

По ее словам, из-за эпидемии коронавируса не только взрослые, но дети чувствуют себя эмоционально и морально уставшими. Справиться с этим помогут совместные ритуалы: прогулка по утрам, совместный завтрак. В течение недели важны такие ритуалы, которые подержат связь с ребенком. Например, заранее запланировать вечер, когда все вместе упаковывают подарки к Новому году, звонят родственникам. Это создаст в жизни ребенка стабильность.

Стоит также заняться и обучением ребенка, но не штудировать школьную программу, а привить ему жизненные уроки. Можно научить ребенка финансовой грамотности и отправить в магазин, а также освоить с ним простые блюда и организовать ужин для всей семьи.

«Такие бытовые навыки отрабатываются на простых вещах — отправить ребенка самостоятельно в магазин, приготовить совместный ужин — расписать меню, что сколько стоит, как приготовить, или заняться проектом по переделке собственной комнаты — важно дать ребенку достаточный уровень самостоятельности в действиях и поддержку», отмечает Юлия Колбасова.

Обратите внимание на таланты ребенка и его склонности. Многие дети в свободное время проявляют тягу к книгам, к кулинарии или другим новым занятиям. Важно заметить это и начать развивать.

Также интересны будут и другие занятия, которые ни вы, ни ребенок еще не пробовали. Например, можно вместе с ребенком попробовать одну из программ волонтерства — она также может быть удаленной, организовать доставку продуктов и подарков в детский дом, стать попечителем фонда защиты животных, принять участие в благотворительной инициативе. Или просто удивить друзей и привезти им корзину с подарками.