Усадьба Kids начинает свою работу

Мы пойдем на сцену вместе с тобой, держа тебя за руку!

Это твой вызов самому себе!

Экспериментируйте, будьте смелыми, свободными, органичными, пробуйте разные стили, и вы однажды найдете себя! Усадьба Kids поможет каждому из вас сделать важный шаг на пути к сцене!

Сценическая лаборатория Усадьба Kids — это беспрецедентный и смелый эксперимент, нацеленный на раскрытие уникальных способностей детей и подростков, реализацию их музыкального и творческого потенциала с использованием самых прогрессивных методов коммуникации. Мы ждем вокалистов, авторов-исполнителей, инструменталистов и поэтов, которые готовы услышать себя, почувствовать свою органику и двигаться дальше, копать глубже, развиваться и найти в себе уникальность и неповторимость.

Цель лаборатории — открывать новые музыкальные имена широкой аудитории и активно поддерживать юных творцов. Усадьба Kids — это настоящий онлайн-скаут, который поможет каждому начать свой путь!

Пресс-служба

“вокал”, «инструменталист», «композиция и аранжировка» и «поэтический перфоманс», среди которых несравненная Нино Катамадзе, фронтмен группы SunSay и один из участников группы «Пятница» Андрей Запорожец, молодой популярный исполнитель HARU, актриса Чулпан Хаматова, джазовая певица Алина Ростоцкая, актеры Анатолий Белый и Антон Кукушкин, басист Антон Давидянц, мультиинструменталист Владимир Нестеренко, кинокомпозитор и трубач Антон Силаев, барабанщик Саша Машин, певица Татьяна Литвиненко (группа «Квартал»), мультиинструменталист и композитор Сергей Клевенский и многие другие, уже ждет своих «онлайн-студентов», чтобы, объединившись, творить вместе новую интересную музыку и воспитать новую плеяду настоящих музыкантов, композиторов и поэтов. Команда звездных педагогов и кураторов в категориях, среди которых несравненная, фронтмен группы SunSay и один из участников группы «Пятница», молодой популярный исполнитель, актриса, джазовая певица, актеры, басист, мультиинструменталист, кинокомпозитор и трубач, барабанщик, певица(группа «Квартал»), мультиинструменталист и композитор, уже ждет своих «онлайн-студентов», чтобы, объединившись, творить вместе новую интересную музыку и воспитать новую плеяду настоящих музыкантов, композиторов и поэтов.

Пресс-служба

Все кураторы — это не просто мастера, но и своего рода коучи, которые участвуют в разработке и развитии альтернативных методов музыкального образования и имеют бесценный опыт организации выступлений юных артистов на сценах крупнейших международных фестивалей, форумов и на лучших концертных площадках страны и мира.

В проекте может принять участие любой юный артист от 5 до 17 лет. География участников — Россия и всё русскоязычное пространство по всему миру. Все те, кто успешно пройдет предварительную модерацию, получают возможность непосредственного общения с кураторами, их поддержку и ценные советы на пути к сцене. Все участники имеют возможность принять участие в региональных фестивалях Усадьба Kids весной 2021 года (концерты лучших участников online-проекта в коллаборации с известными музыкантами + интерактивные спектакли проекта Усадьба Kids по истории современной музыки, мастер-классы, воркшопы и круглые столы по теме современного музыкального образования), ну, а самые лучшие по мнению экспертов примут участие в гала-концерте вместе с известными музыкантами в Москве на одной из лучших площадок города и получат ценные призы.

Сценическая лаборатория Усадьба Kids — это целая экосистема, где у каждого есть море возможностей:

-общаться, совершенствоваться и получать поддержку от именитых артистов прямо в чате на платформе проекта,

-коучинг от настоящих звезд,

-записать альбом вместе с крупным музыкальным лейблом Media Land и выпуститься на всех музыкальных платформах,

-выступить живьем на самой настоящей фестивальной сцене с популярными артистами.

А в ближайшее время этих возможностей станет еще больше, ведь каждый сможет:

-репетировать вместе с другими участниками проекта и создавать коллаборации со звездами в открытой студии,

-выступить на федеральном телеканале

+ рабочая творческая коммуникация учеников с кураторами, учеников с учениками, кураторов с кураторами, а все вместе — с онлайн-аудиторией по всему миру.

Пресс-служба

“Усадьба Kids” — это настоящая платформа для общения и профессионального роста для тех, кто знает, что хочет сказать этому миру со сцены, и сделает это!

Проект реализуется командой, организующей крупнейший российский ежегодный фестиваль импровизационной музыки Усадьба Jazz, который проводится с 2004 года, при поддержке Фонда президентских грантов. Авторами и продюсерами проекта являются Мария Сёмушкина , основатель и президент фестиваля Усадьба Jazz, и Ольга Макарова , автор проекта Усадьба Jazz Kids и продюсер сценической лаборатории Усадьба Kids.

Все вопросы пишите на почту info@usadbakids.com