Минздрав подготовил приказ, который сократит список показаний к аборту по медицинским показаниям после 12 недель. По сути, он запретит россиянкам отказываться вынашивать детей с тяжелыми аномалиями развития. "Рамблер" выяснил, почему такой закон может быть опасен.

На сегодняшний день женщина может сделать аборт на сроке до 12 недель. Позднее прервать беременность возможно, если беременность наступила в случае изнасилования, или по медицинским показаниям, перечень которых как раз устанавливается Минздравом.

Однако новый документ исключил из числа патологий большой список нарушений в развитии плода, оставив всего семь пунктов. Например, раньше синдромы Эдвардса и Патау считались причинами для прекращения беременности, так как в 95% случаев дети погибали в течение года после родов, сюда же вошел синдром Дауна и другие.

Также "урезаны" некоторые типы онкологии, аномалии спинного мозга, гигантизм, умственная отсталость, шизофрения и другие расстройства психики.

Приказ вызвал огромную волну негатива со стороны женщин, многие из них высказались в социальных сетях с требованием прекратить "повышать демографию за счет больных и убогих".

"Онкология? Рожай. Диагностированное бредовое расстройство? Будешь отличной матерью! Шизоаффективное расстройство? Вперед. Хромосомные аномалии у плода? Синдром Дауна? Нормально! Раз уж аборты по желанию ограничить не получается, давайте атакой пройдемся по самым незащищенным беременным женщинам", — пишет в своем блоге Соня Шиманская с просьбой подписать петицию против нового указан.

Согласно новому документу на поздних сроках предложено прерывать беременность только при самых страшных патологиях: при отсутствии рук и ног, рождении с одной почкой и сложными пороками сердца.

Замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что перечень патологий и болезней ограничивает права женщин на прерывание беременности, что может привести к катастрофе.

Напомним, что запрет и стигматизация абортов в СССР привела к развитию "подпольной медицины", последствиями которой стала большая смертность в ходе процедур и развитие бесплодия.

«Поговорите с бабушками и прабабушками, которые помнят послевоенные годы, когда аборты в СССР были запрещены! Тогда это привело к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи», — отметила Пушкина в разговоре с РБК.

Минздрав поспешил успокоить общественность словами о том, что аборт все еще можно делать по желанию до 12 недель. Однако общественность это все равно не устроило. Многие сочли приказ об абортах внедрением государства в частную жизнь.

"Мы рожаем тогда, когда хотим, а не по приказу", — заявила Пушкина в эфире csn-tv.ru

Напомним, что информационный фон вокруг этой темы накален еще и по причине ужесточения закона об абортах в Польше. Некоторые журналисты уже отметили, что Россия пошла по пути соседней страны.