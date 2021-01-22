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Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Не все родители согласятся с фразой "дети — цветы жизни". Характер некоторых малышей уже с ранних лет может проявить себя не в лучшую сторону. Малыш может постоянно капризничать, а потом его запросы превращаются в неловкие и конфузные ситуации.
На самом деле любой родитель вам скажет, что он безумно любит своего ребенка, каким бы он ни был, но иногда у всех бывают такие моменты, когда хочется бросить все. Как правило, на настроение родителей в таком случае влияют непослушные дети.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отец отказался от сына из-за его имени.
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