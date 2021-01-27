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Бросившая младенца в сугроб женщина попала на видео и возмутила россиян 

Lenta.ru 4 часа назад
Неизвестная женщина бросила младенца в сугроб и возмутила своим поступком российских пользователей соцсетей. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Sochi.24, освещающем жизнь на Кубани.
На размещенных в сети кадрах видно, как, предположительно, мать подкидывает маленького ребенка в воздух, после чего он приземляется в сугроб и с головой в него проваливается.
«А как Вы радуетесь снегу?» — указано в подписи к посту.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях, большинство из них выразило свое возмущение. «Мать года», «А для чего еще нужны дети?», «Вдруг бы там ветка торчала или еще что-то!», «Срочно сообщить в органы опеки! Мамаша не в себе!», «Кошмар», «Как можно было до такого додуматься?», «Аж сердце замерло», «Мамочка, что ж вы творите?», «В старости он ее так же подкинет и не поймает», «Ребенок же не собачка», «А я на мужа ругаюсь, что он кота так кидает», «Ребенок получил стресс. Маме это видео еще икнется», — заявляли одни.
В то же время нашлись и те, кто начал защищать героиню ролика. «После первого просмотра показалось, что ребенок плачет, а он улыбается, значит, все прекрасно», «Люди, ау! Вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве?», «Что не так? Детства не было? Деревянные игрушки, прибитые к полу?», «Сколько истеричек в комментах», «Какие вы все злые. Ребенок рад, весел. Мамочка, вы молодец», «Ребенок счастлив, и это главное», — писали другие.
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