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Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Пользователей Сети возмутило видео, на котором женщина бросает маленького ребенка в сугроб. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Sochi.24.
Женщина подкинула ребенка, и он с головой провалился в снег.

«А как Вы радуетесь снегу?» — подписана публикация.

В Сети видео вызвало бурную реакцию пользователей. Многие написали, что женщину нужно лишить родительских прав:

«Вдруг бы там ветка торчала или еще что-то!», «Срочно сообщить в органы опеки! Мамаша не в себе!», «Кошмар», «Как можно было до такого додуматься?», «Аж сердце замерло», «Мамочка, что ж вы творите?», «В старости он ее так же подкинет и не поймает», «Ребенок же не собачка», — возмутились в комментариях.

Однако некоторые поддержали героиню ролика:

«После первого просмотра показалось, что ребенок плачет, а он улыбается, значит, все прекрасно», «Люди, ау! Вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве?», «Что не так? Детства не было? Деревянные игрушки, прибитые к полу?», «Какие вы все злые. Ребенок рад, весел. Мамочка, вы молодец».

Ранее "Рамблер" сообщал, что девушка продала новорожденного сына за полмиллиона.
Женский форум 15
Дети , Видео
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