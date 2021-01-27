Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина 

Пользователей Сети возмутило видео, на котором женщина бросает маленького ребенка в сугроб. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Sochi.24.
Женщина подкинула ребенка, и он с головой провалился в снег.
«А как Вы радуетесь снегу?» — подписана публикация.
В Сети видео вызвало бурную реакцию пользователей. Многие написали, что женщину нужно лишить родительских прав:
«Вдруг бы там ветка торчала или еще что-то!», «Срочно сообщить в органы опеки! Мамаша не в себе!», «Кошмар», «Как можно было до такого додуматься?», «Аж сердце замерло», «Мамочка, что ж вы творите?», «В старости он ее так же подкинет и не поймает», «Ребенок же не собачка», — возмутились в комментариях.
Однако некоторые поддержали героиню ролика:
«После первого просмотра показалось, что ребенок плачет, а он улыбается, значит, все прекрасно», «Люди, ау! Вы что на мать накинулись? Себя забыли в детстве?», «Что не так? Детства не было? Деревянные игрушки, прибитые к полу?», «Какие вы все злые. Ребенок рад, весел. Мамочка, вы молодец».
Ранее "Рамблер" сообщал, что девушка продала новорожденного сына за полмиллиона.