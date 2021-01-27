Россиян возмутила бросившая младенца в сугроб женщина 

«Вдруг бы там ветка торчала или еще что-то!», «Срочно сообщить в органы опеки! Мамаша не в себе!», «Кошмар», «Как можно было до такого додуматься?», «Аж сердце замерло», «Мамочка, что ж вы творите?», «В старости он ее так же подкинет и не поймает», «Ребенок же не собачка», — возмутились в комментариях.