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Дмитрий Шепелев второй раз станет отцом 

News.ru и ещё 13 3 февраля 2021
Дмитрий Шепелев второй раз станет отцом
Фото: Lenta.ru
38-летний ведущий Дмитрий Шепелев второй раз станет отцом. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна.
Самое главное чувство — это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив, — рассказал Шепелев в интервью PEOPLETALK.
Он признался, что когда узнал о предстоящем пополнении, то почувствовал одновременно головокружение и лёгкость.
Потрясающе! — отметил телеведущий.
Шепелев воспитывает сына Платона от умершей певицы Жанны Фриске, а у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада. Телеведущий рассказал, что вместе с невестой очень аккуратно рассказали детям о предстоящем рождении ребёнка.
Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас всё хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение, — признался Шепелев.
У возлюбленных очень нежные и доверительные отношения. Телеведущий мечтает о большой семье и гордится общим ощущением мира в паре. Он признался, что не может оторвать глаз от Екатерины.
Я бы хотел, чтобы мои дети видели родителей, которые очень любят жизнь, друг друга, своё дело и любят их. Любят так же, как умеют любить дети, — искренне, непосредственно и с восторгом, — рассказал Дмитрий.
Слухи о романе Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой появились в 2016 году. Телеведущий познакомился с ней в детском саду, куда водил сына Платона, туда же ходила дочь Екатерины Лада. В 2019 году Шепелев сделал возлюбленной предложение и пара обручилась. В настоящее время возлюбленные обустраивают просторную квартиру в центре Москвы.
Как писал NEWS.ru, Екатерина Тулупова поздравила Дмитрия Шепелева с днём рождения, публично признавшись ему в любви. 25 января телеведущему исполнилось 38 лет. Женщина написала трогательный пост в социальной сети.
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