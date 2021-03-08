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Девочка госпитализирована после удара током от оголенного провода в ТЦ на проспекте Мира 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Девочка попала в больницу после того, как наступила на оголенный провод в торговом центре на проспекте Мира, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, 8 марта малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. В ходе проверки, проведение которой поручено Бабушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Дети , Генпрокуратура РФ
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