Девочка госпитализирована после удара током от оголенного провода в ТЦ на проспекте Мира 

«По предварительной информации, 8 марта малолетняя 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение. В ходе проверки, проведение которой поручено Бабушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении.