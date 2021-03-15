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У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм

Диана Товсепова
1 час назад
О правах женщин на Кавказе все чаще говорят в соцсетях и в СМИ. Последняя история о 33-летней дагестанке Нине Церетиловой наделала в Сети много шума.
Девушку выдали замуж против ее воли, а когда она была беременна третьим ребенком, муж избил ее. Тогда она решилась все изменить – ушла из дома, сняла хиджаб, сделала татуировки, отстригла волосы и завела аккаунт в соцсети.
При этом девушка никогда не отказывалась от своих детей, а наоборот хотела их воспитывать сама. Конечно, с этим возникли проблемы. А теперь суд Дагестана и вовсе хочет отобрать детей у якобы «аморальной» матери. Смотрите видео, чтобы узнать подробности дела.
Ранее "Рамблер" рассказывал, где сейчас живут дети Эскобара.
Дети,Видео,
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