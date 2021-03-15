У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм

О правах женщин на Кавказе все чаще говорят в соцсетях и в СМИ. Последняя история о 33-летней дагестанке Нине Церетиловой наделала в Сети много шума.

Девушку выдали замуж против ее воли, а когда она была беременна третьим ребенком, муж избил ее. Тогда она решилась все изменить – ушла из дома, сняла хиджаб, сделала татуировки, отстригла волосы и завела аккаунт в соцсети.