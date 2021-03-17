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В России ребенок упал с 23 этажа на автомобиль и выжил 

Lenta.ru и ещё 4 17 марта 2021
В России ребенок упал с 23 этажа на автомобиль и выжил
Фото: Lenta.ru
В городе Новочеркасск Ростовской области ребенок выпал с 23 этажа, упал на автомобиль и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, мальчику 11 лет, перед происшествием он сбежал с уроков.
Инцидент произошел на улице Винокурова, 99 около 08:50. Ребенок упал на припаркованную рядом с домом «Газель».
Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, его пытаются спасти врачи.
Вечером 4 февраля в Советском районе Воронежа студент местного колледжа выпал из окна и упал на коляску с младенцем, он и пятимесячный ребенок погибли. Соседи рассказали, что погибший жил на 9-м этаже, был одиноким и тихим. Иногда его видели с девушкой. Также очевидцы рассказали, что в день трагедии мужчина вел себя неадекватно. Днем 4 февраля он кричал, высунувшись из окна: «Забери мое сердце, забери мою душу». Мать младенца впала в шоковое состояние, ей пришлось ставить уколы успокоительного.
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