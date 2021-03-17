В России ребенок упал с 23 этажа на автомобиль и выжил 

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В городе Новочеркасск Ростовской области ребенок выпал с 23 этажа, упал на автомобиль и выжил. Об этом сообщил Telegram -канал Mash.

По данным канала, мальчику 11 лет, перед происшествием он сбежал с уроков.

Инцидент произошел на улице Винокурова, 99 около 08:50. Ребенок упал на припаркованную рядом с домом «Газель».

Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, его пытаются спасти врачи.