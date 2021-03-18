Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида 

— Перечислю факторы риска суицида. Это не говорит о том, что он обязательно его совершит, это говорит о том. Что к такому человеку нужно повышенное внимание. Это предыдущие попытки суицида, депрессия, психические заболевания, употребление действующих на психику веществ, потеря близких, активные переживания, что у них что-то не получается, — перечислил Комаровский.