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Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида

Мария Грибова
3 часа назад
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида. Этим он поделился на своем YouTube-канале.
По его словам, некоторые причины могут казаться взрослым несерьезными и разрешимыми, однако зачастую ребенку некуда идти со своими проблемами.
Факторами риска специалист назвал предыдущие попытки суицида, депрессия, психические заболевания, употребление действующих на психику веществ, потеря близких, активные переживания, что у них что-то не получается.
«Это не говорит о том, что он обязательно его совершит, это говорит о том. Что к такому человеку нужно повышенное внимание»,
— отметил Комаровский.
Также, по его словам, к факторам риска относится скандальная, трудная, равнодушная, грустная семья. Издевательства в школе или дома, кибербуллинг, физические, эмоциональные травмы, финансовые трудности в семье или избыток денег.
«Есть защитные факторы, которые уберегут ребенка или подростка от суицида. Это высокая самооценка окружающих, понятные и радужные перспективы, наличие собеседников, хороший защитный фактор – любые успехи в хобби, учебе»,
— заключил врач.
Дети,Евгений Комаровский,
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