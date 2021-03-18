Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида. Этим он поделился на своем YouTube-канале.

По его словам, некоторые причины могут казаться взрослым несерьезными и разрешимыми, однако зачастую ребенку некуда идти со своими проблемами.

Факторами риска специалист назвал предыдущие попытки суицида, депрессия, психические заболевания, употребление действующих на психику веществ, потеря близких, активные переживания, что у них что-то не получается.

«Это не говорит о том, что он обязательно его совершит, это говорит о том. Что к такому человеку нужно повышенное внимание»,

— отметил Комаровский.

Также, по его словам, к факторам риска относится скандальная, трудная, равнодушная, грустная семья. Издевательства в школе или дома, кибербуллинг, физические, эмоциональные травмы, финансовые трудности в семье или избыток денег.

«Есть защитные факторы, которые уберегут ребенка или подростка от суицида. Это высокая самооценка окружающих, понятные и радужные перспективы, наличие собеседников, хороший защитный фактор – любые успехи в хобби, учебе»,