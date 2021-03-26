Весной 2020 года ученые наблюдали за гостиничными номерами, в которых на карантине находились 39 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что инфекция сохранялась в помещениях до 28 дней. Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике в ванной комнате. Три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сиденье унитаза. В среднем следы коронавирусной инфекции сохранялись на разных поверхностях на протяжении пяти дней.