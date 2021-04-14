Когда ребенка стоит показать к остеопату

Мы уже рассказывали вам, в каких случаях стоит показать младенца врачу-остеопату. Настало время поговорить о детях постарше.

Анастасия Николаевна Соловьева , остеопат, педиатр, специалист по биодинамике у детей со сложными проблемами и особенностями развития Клиники остеопатии и классической медицины Osteo Poly Clinic, (@osteopolyclinic) назвала читателям «Летидора» функциональные расстройства детского возраста, которые может устранить врач-остеопат.

Хочу сразу отметить, что в статье речь пойдет о здоровых детях раннего возраста, не имеющих хронических заболеваний.Перед вами симптомы, при которых стоит показать ребенка врачу-остеопату.

Нарушение осанки

На что обратить внимание

У ребенка отмечаются видимые асимметрии в теле в положениях стоя, сидя или при движении (ходьбе, беге). У него одно плечо выше другого, лопатки на разных уровнях, шея отклонена в сторону от центральной линии, а в проекции позвоночника заметно искривление. Глядя на ребенка, создается впечатление, что таз развернут в одну сторону, а грудная клетка — в другую.

У ребенка заметен большой прогиб в пояснице, из-за которого он не может сидеть с прямой спиной, сутулится или сидит асимметрично. Кроме того, он испытывает трудности или болевые ощущения при попытке расправить плечи. Это лишь небольшая часть внешних признаков нарушения осанки, которые родители чаще всего замечают. Причина и последствия, с точки зрения остеопата

В большинстве случаев нарушение осанки у детей связаны с наличием соматических дисфункции различных регионов тела. Они могут быть сформированы во время внутриутробного развития, в процессе родов или на первом году жизни, когда из-за преждевременной вертикализации малыша осевая нагрузка приходится на его еще недостаточно сформированные кости, суставы, мышцы, связки.

В результате этого ось оказывается не сформирована и может возникать неадекватное распределение мышечного тонуса. С годами это приводит к более серьезным и устойчивым деформациям в ОДА (опорно-двигательный аппарат) и формированию неправильных двигательных стереотипов, которые в свою очередь могут провоцировать болевые синдромы и ограничивать двигательную активность.

Что делать

Необходимо посетить врача остеопата для диагностики и коррекции выявленных соматических дисфункций. Это поможет быстрее получить результат и избежать ухудшения в периоды активного роста ребенка.

Лечебная физкультура — основной способ сформировать правильную осанку.

Комплекс упражнений должен быть индивидуально подобран для конкретного ребенка опытным врачом ЛФК с последующим контролем правильности выполнения упражнений. Занятия должны быть постоянными и регулярными.

При наличии нарушений установки стоп показана консультация детского ортопеда.

Нарушение носового дыхания

На что обратить внимание

У ребенка большую часть времени открыт рот. Спит он также с открытым ртом. При этом храпит, сопит (в этот момент возможны короткие эпизоды остановки дыхания). Могут наблюдаться нарушения речи. Ребенок часто болеет респираторными инфекциями. Первый симптом, как правило, это заложенность носа и ринит.

Причина и последствия с точки зрения остеопатаАнатомически у детей узкие носовые ходы, а в случае отека слизистой — дыхание через нос становится невозможным. Чем чаще это происходит, тем легче формируется ротовое дыхание.

У детей от 3 лет нарушение носового дыхания связано с аденоидитом (лимфоидная ткань глоточной миндалины разрастается и начинает частично перекрывать верхние дыхательные пути, что приводит к нарушению дыхания, сна, приступам апноэ). Со временем это состояние может привести к нарушению биомеханики шейного отдела, изменению тонуса мышц шеи, нарушению роста верхней и нижней челюсти.

В результате довольно часто возникают ортодонтические и речевые проблемы.

Остеопатически при подобных жалобах мы часто находим нарушение микроподвижности костей лицевого черепа и всех анатомических структур шеи. Отсюда — ухудшение кровоснабжения и застой жидкости в организме.

Что делать

Обращение к остеопату с этой проблемой позволяет восстановить носовое дыхание. Врач откорректирует соматические дисфункции костей черепа, окружающих носоглотку, и биомеханические нарушения в шейном отделе позвоночника.

Нарушение темпов речевого развития

На что обратить внимание

Главный симптом — речевое развитие у ребенка не соответствует возрасту. Многим знакома ситуация, когда малышу уже больше 1,5-2 лет и он объясняется жестами, «мычит», произносит небольшое количество звуков, к маме обращается «ма», но при этом все понимает!

У такого ребенка могут быть диагнозы со стороны неврологии или психиатрии, но он может быть и здоров.

Причина и последствия с точки зрения остеопата

Как правило, в таких случаях мы находим дисфункции региона головы, нарушение микроподвижности костей черепа и мозга и дисфункции в других регионах, которые возникают внутриутробно при осложненной беременности или в перинатальный период (например, когда есть угрозы прерывания беременности, гипоксия плода, асфиксия, пневмония и другие ситуации).

Наличие любого из этих факторов не всегда приводит к патологии и инвалидизации. Однако часто увеличивает количество соматических дисфункций, которые требуют компенсаций. Если в организме ребенка достаточно ресурса, он прекрасно адаптируется к этим нарушениям. Но с ростом возможны периоды, когда ему сложно перейти на новый уровень функционирования при освоении новых навыков. Ему требуется больше времени, больше сил. И здесь остеопатия может помочь максимально бережно и эффективно устранить дисфункции, восстановить ресурс, кровоснабжение, своевременное выведение метаболитов, устранить застойные процессы в тканях.

В данной ситуации родители часто слышат, что надо подождать, так как ребенок не говорит, потому что ленится и вообще «мальчики позже начинают говорить».

Однако это все мифы. В итоге ребенок начинает отставать от своих сверстников, страдает его психика, растет тревожность и невротизация не только ребенка, но и семьи в целом.

Что делать

Независимо от того, установлен неврологический или психиатрический диагноз или нет, консультация остеопата показана для диагностики и коррекции выявленных дисфункций. Увидеть динамику можно очень быстро и в зависимости от этого привлекать к лечению смежных специалистов.

Длительно беспокоящие боли

На что обратить внимание

Ребенка беспокоит боль после травм, как бытовых, так и спортивных в восстановительном периоде. Он жалуется на дискомфорт и ограничение подвижности. Кроме того, могут возникать боли в ногах, руках (преимущественно во сне).Иногда они бывают очень интенсивными (боли роста).Причина и последствия с точки зрения остеопатаУ разных видов болей разные причины. Но с точки зрения остеопатии основной причиной является нарушение подвижности и эластичности тканей.

При травмах возникает нарушение целостности и последующий фиброз, ограничивающий движения и раздражающий болевые рецепторы. При болях роста отмечается почти постоянное натяжение в надкостницах, связках и других соединительнотканных структурах, которое также приводит к болевым ощущениям.

Что делать

Если ребенок жалуется на острую боль, например после травмы, то первым делом надо идти в травмпункт, чтобы исключить состояния, которые требуют экстренной медицинской помощи.

В остальных случаях стоит посетить остеопата.

Повышенная возбудимость нервной системы, эмоциональная неустойчивость

На что обратить внимание

В раннем возрасте ребенку свойственно испытывать огромное количество эмоций. У него постоянно меняется настроение. Но в какой-то момент истерики, раздражительность могут стать проблемой.

Все это может совпасть с периодом адаптации к детскому саду. Тогда к этому списку еще добавится страх и протест.

Причина и последствия с точки зрения остеопата

На основании моих клинических наблюдений, подобные проблемы возникают у детей при наличии большого количества соматических дисфункций не только в регионе головы, но и во всем теле.

Как правило, их появление связано с повреждениями плода во время беременности или в течение нескольких дней после появления на свет. Но в то же время часть из них может возникнуть после тяжелых инфекционных или соматических заболеваний, интоксикации. Они дают ребенку ощущение почти постоянного дискомфорта, при котором сложно быть спокойным и уравновешенным. Вегетативная нервная система оказывается разбалансирована.

Что делать

Если вы долгое время наблюдаете у ребенка подобные симптомы и при этом большинство методов наладить работу нервной системы не эффективны, скорее всего, пора посетить остеопата.Чем меньше у ребенка дискомфорта в теле, тем спокойнее и доброжелательнее он смотрит на окружающий мир.

Может понадобиться коррекция режима дня и двигательной активности ребенка. Вероятно, нужна будет консультация детского психолога для родителей, чтобы наладить коммуникации с ребенком.