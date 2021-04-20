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В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Европе

RT на русском
20 апреля 2021
В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе.
«Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчётов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части Европейского региона ВОЗ, в состав которой входят 53 страны, включая Россию, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение офиса ВОЗ в России.
Отмечается, что «за последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей — на 5%».
«Некоторые страны столкнулись с серьёзными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года», — рассказали в организации.
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса приём туристов из-за рубежа, в том числе из России.
Дети,РИА Новости,
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