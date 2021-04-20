В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Европе

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе.

Отмечается, что «за последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей — на 5%».