В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Европе

«Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчётов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части Европейского региона ВОЗ, в состав которой входят 53 страны, включая Россию, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение офиса ВОЗ в России.
«Некоторые страны столкнулись с серьёзными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года», — рассказали в организации.