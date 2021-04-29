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Ожидавшая двойню родила аномально гигантского ребенка

Lenta.ru
29 апреля 2021
21-летняя британка, ожидавшая двойню, родила аномально гигантскую девочку. Об этом сообщает Daily Mail.
Ожидавшая двойню родила аномально гигантского ребенка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эмбер Камберленд (Amber Cumberland) из Астона, Оксфордшир, забеременела осенью 2020 года, и к апрелю ее живот вырос до таких размеров, что врачи посчитали, будто женщина ожидает двойню.
Хотя на УЗИ был виден только один ребенок, доктора все равно были уверены, что Камберленд родит близнецов.
«Врачи так часто говорили об этом, что мы с мужем почти поверили в существование "спрятавшегося" близнеца», — вспоминала женщина.
@scott_joy_01
Однако, когда 16 апреля состоялись роды, на свет появилась одна девочка весом почти 5,8 килограмма. Это вторая по весу девочка, родившаяся в Великобритании. В 2012 году был зарегистрирован младенец женского пола весом 6,4 килограмма.
«Мы рады, что Эмилия была одна, она абсолютно здорова», — поделились впечатлениями счастливые родители.
Ранее сообщалось, что британским медикам удалось спасти девочку, которая при рождении весла всего 511 граммов. Младенец провел семь недель в больнице подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких и в итоге выжил.
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