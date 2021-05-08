Жена Эммануила Виторгана ответила на критику умственных способностей 3-летней дочери

н является не только артистом, но и многодетным отцом. В уже зрелом возрасте он обзавелся д

вместе с женой Ириной Млодик. Мужчина отмечает, что это главное счастье в жизни и не намерен останавливаться на достигнутом. Малышке Этель уже 3, 5 года, а ее сестренке Кларе этим летом исполнится два года. Также от прошлых отношений у артиста есть взрослая дочка Ксения и сын Максим. больше по теме