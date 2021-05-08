Жена Эммануила Виторгана ответила на критику умственных способностей 3-летней дочери

В отличие от многих звезд, Эммануил не прячет своих наследниц. Девочки вместе с ним гастролируют по стране и даже порой выходят с ним на сцену. Родители делятся трогательными фото с детьми и рассказывают о
б их успехах. Однако после очередного поста Млодик заметила много негативных комментариев о дочке Этель. Она была поражена тому, как себя ведут люди. Вскоре жена Виторгана выразила все свое возмущение в исповеди, которую опубликовала в соцсети, чтобы приструнить злопыхателей. «Чего только вы не написали про нашу Этель! Во-первых, многие не отвечали на вопрос, мною поставленный. Во-вторых, мягко говоря, грубо выражаясь, как говорил Аркадий Райкин, просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка!» — заявила она. Ирина подчеркнула, что в обществе многие просто утратили чувство такта. Более того, она убеждена, что родителям виднее, как воспитывать своих же детей. «Посмеете еще, сразу блок. Стояли бы рядом, дала была щелбан», — осыпала она угрозами хейтеров. Поклонники поддержали жену актера. Многие признались, что согласны с ней и подчеркнули, что обожают ее дочек, которые очень быстро растут. Более того, они попросили почаще показывать Этель и Клару. Подписчики убеждены, что у девочек впереди большое буду
щее. Возможно, что они пойдут по стопам папы и станут актрисами. Смотрите также: