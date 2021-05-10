Четырехдневную рабочую неделю предложили ввести для женщин

По словам сенатора, такой переход позволит мамам чаще видеться с детьми и выполнять необходимые мероприятия, которые не получается сделать в выходные дни.

Чтобы привести инициативу в действие, этот вопрос необходимо рассмотреть на трёхсторонней комиссии, так как тут изменения касаются ТК, заявил сенатор.