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Четырехдневную рабочую неделю предложили ввести для женщин

Даня Виттиг
10 мая 2021
Сенатор от Смоленской области Сергей Леонов, представляющий ЛДПР в Совете Федерации заявил, что готов рассмотреть вопрос четырехдневной рабочей недели для женщин с детьми. Об этом сообщают РИА Новости.
Четырехдневную рабочую неделю предложили ввести для женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам сенатора, такой переход позволит мамам чаще видеться с детьми и выполнять необходимые мероприятия, которые не получается сделать в выходные дни.
Чтобы привести инициативу в действие, этот вопрос необходимо рассмотреть на трёхсторонней комиссии, так как тут изменения касаются ТК, заявил сенатор.
Однако принятие таких норм не должно сказаться на размере заработной платы и количестве дней в отпуске. Правда, сенатор считает, что быстро этот вопрос решить не получится.
Дети,Сергей Леонов,ЛДПР,Совет Федерации,
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