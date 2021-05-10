Четырехдневную рабочую неделю предложили ввести для женщин

Сенатор от Смоленской области Сергей Леонов
, представляющий ЛДПР
в Совете Федерации
заявил, что готов рассмотреть вопрос четырехдневной рабочей недели для женщин с детьми. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам сенатора, такой переход позволит мамам чаще видеться с детьми и выполнять необходимые мероприятия, которые не получается сделать в выходные дни.
Чтобы привести инициативу в действие, этот вопрос необходимо рассмотреть на трёхсторонней комиссии, так как тут изменения касаются ТК, заявил сенатор.
Однако принятие таких норм не должно сказаться на размере заработной платы и количестве дней в отпуске. Правда, сенатор считает, что быстро этот вопрос решить не получится.