СМИ: число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 человек

Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 11, сообщает Telegram-канал 112.

Еще 16 человек были госпитализированы.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о 9 погибших и четырех пострадавших.

До этого стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет. Также известно о втором стрелявшем.

Стрельба произошла в школе 175 11 мая.