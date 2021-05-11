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СМИ: число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 человек

Газета.Ru
2 часа назад
Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 11, сообщает Telegram-канал 112.
СМИ: число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Еще 16 человек были госпитализированы.
Ранее источник в экстренных службах сообщал о 9 погибших и четырех пострадавших.
До этого стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет. Также известно о втором стрелявшем.
Стрельба произошла в школе 175 11 мая.
По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, также туда выехал глава региона.
Дети,Марат Садыков,
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