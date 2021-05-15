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Три фразы, которыми вы губите детскую психику

Мира Маркина
14 часов назад
Даже самый дипломатичный родитель сгоряча может выкрикнуть фразу, которая раз и навсегда изменит жизнь ребенка. Подробнее о словах, которые не должен слышать малыш – в материале "Рамблера".
Три фразы, которыми вы губите детскую психику
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"У тебя руки дырявые"

Ребенок хотел помыть посуду, а в итоге разбил чашку. Или ненароком оставил следы от фломастеров на столе. Не спешите в таком случае прибегать к вышеуказанной формулировке: она и подобные ей взращивают в чаде неуверенность в себе и своих силах, а также боязнь активных действий.

"Не суй нос не в свое дело"

Как правило, родители мечтают о том, чтобы их дети выросли успешными людьми. Вот только едва ли человек, которому все детство запрещали проявлять инициативу, высказывать свое мнение и быть любознательным, во взрослом возрасте сможет стать лидером и добиться больших высот.

"Глаза бы мои тебя не видели"

Такая фраза недвусмысленно дает понять, что ни сам ребенок, ни его проблемы родителям не нужны. В перспективе это приводит к тому, что ребенок перестает делиться своими переживаниями с родными и закрывается в себе.
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