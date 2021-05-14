Мать заменила переехавших к отцу детей на кукол

Жительница американского штата Вирджиния заменила детей, которые предпочли жить с отцом, на пугающе реалистичных «живых» кукол. Как сообщает газета The Sun, увлечение женщины встревожило ее семью.

Фото: @mybabybugabo @mybabybugabo

42-летняя домохозяйка Лиз Уотсон рассказала, что в январе 2010 года развелась с мужем Стивом и через три года переехала с двумя взрослыми детьми — Диланом и Эшер — в другой город к новому возлюбленному и их общей дочери Джони. Дети от Стива тяжело перенесли переезд. В июне 2016 года Уотсон приняла непростое для нее решение и разрешила Дилану и Эшер вернуться к отцу в штат Канзас.

Американка скучала по детям и переживала, что пропускает важные этапы в их жизнях. Именно тогда она увлеклась новым хобби и начала коллекционировать реалистичных кукол, похожих на живых младенцев. Через пять месяцев после переезда детей, в декабре 2016 года, она купила первую куклу-реборна.

Теперь в коллекции Уотсон девять реборнов, у каждого есть имя. По ее словам, куклы имитируют детей разного возраста — от новорожденных до годовалых младенцев. Женщина убеждена, что реборны помогли ей пережить сложный период в ее жизни.

Уотсон выделила отдельную комнату в доме для коллекции «живых» кукол. Там она поставила детскую кроватку, шкаф, пеленальный стол и стеллажи для хранения подгузников, детских туалетных принадлежностей и аксессуаров. В этой комнате она ухаживает за игрушечными детьми, а также проводит время наедине с собой и восстанавливается.

Женщина нашла успокоение в куклах. «Я знаю, что они не вырастут, их никто у меня не заберет, и развод не помешает мне заботиться о них», — объяснила Уотсон. Она признает, что некоторых близких друзей и членов семьи встревожило ее увлечение, в то время как других пугает, насколько реборны похожи на настоящих младенцев.

«Я бы сказала, что в целом многие люди в моем окружении считают, что эти куклы — очень странные и в то же время довольно милые, — говорит американка. — У меня есть несколько друзей, которые обожают их и мечтают завести себе таких же». Она отметила, что новый муж не осуждает ее увлечение.