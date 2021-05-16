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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

Российская Газетаиещё 3
16 часов назад
Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в Бронксе, сообщает телеканал NBC.
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Прибывшие на место полицейские обнаружили одного из раненых, другие пострадавшие направились в ближайший госпиталь, пишет РИА Новости.
Подробности инцидента выясняются, данных о задержании подозреваемых пока нет.
Дети,телеканал NBC,РИА Новости,
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