Актеры мирового кинематографа, лишившиеся своих детей

Терять близких людей невероятно трудно. И совершенно невозможно понять каково это — лишиться собственного ребенка.

Фото: Kinobugle.ru Kinobugle.ru

KinoBugle.ru вспомнил знаменитых актеров кинематографа, которые прошли через боль утраты своих детей.

Чарли Чаплин

Биография Чарли Чаплина , которого назвали в честь отца, настолько же примечательна, как и его вклад в кинематограф. Он был четырежды женат и стал отцом 11 детей. Двоих он потерял.

Его самый первый ребенок, Норман, скончался всего через три дня после рождения в 1919 году. Второй ребенок родился во втором браке в 1925 году и получил имя Чарли Чаплин III или младший. Он также стал актером, но к славе своего родителя и близко не приблизился. В возрасте 42 лет (1968 год) он умер от закупорки легочной артерии.

Миа Фэрроу

Актрису можно знать по фильму «Ребенок Розмари» (1968), а также по скандалу с бывшим мужем (третьим по счету) Вуди Алленом.

Фэрроу по праву считается самой многодетной матерью Голливуда. Она воспитала 14 детей, из которых сама родила четверых – троих во втором браке и одного в третьем (вроде как это ребенок Вуди Аллена, но Фэрроу утверждала, что отцом мог быть Фрэнк Синатра – ее первый муж, с которым она продолжала тайный роман).

Три скончавшихся ребенка были приемными. 21-летняя слепая Тэм Фэрроу умерла от передозировки сильных антидепрессантов.

По некоторым предположениям, она таким образом покончила с собой.

В 2008 году в результате прогрессирующего СПИДа не стало 35-летней Ларк Превин.

Миа Фэрроу и Ларк Превин

Она успела стать мамой двоих девочек. В 2016 году 27-летний частично параллизованный Таддеус Фэрроу выстрелил себе в грудь, и с ранением, сев за руль, попал в ДТП.

Его поведение было расценено как самоубийство.

Пирс Броснан

В 1980 году пятый Джеймс Бонд женился на актрисе Кассандре Харрис, у которой уже было двое детей от первого брака. Когда их отец умер, Броснан усыновил 14-летнего Кристофера и 15-летнюю Шарлотт. Тогда никто не знал, что у женской части семьи Харрис есть серьезная наследственная проблема.

В 1991 году жена Броснона умерла от рака яичников. Ранее этот недуг забрал жизнь ее матери, а в 2013 году настиг и дочь Шарлотт.

Пирс Броснан и его приемная дочь Шарлотт

Она умерла в возрасте 41 года. У нее остались 15-летняя дочь и 8-летний сын.

Роберт Редфорд

Двукратный лауреат «Оскара» в 2020 году в возрасте 84 года похоронил своего 58-летнего сына Джеймса. Причиной смерти послужил рак. Мужчина и раньше не отличался богатырским здоровьем. В 1993 году ему дважды пересаживали печень. И казалось, что новый орган прижился, однако именно в нем возникла злокачественная опухоль желчных протоков, приведшая к летальному исходу.

Джеймс Редфорд также работал в киноиндустрии и выпустил несколько отмеченных критиками документальных фильмов.

Сильвестр Сталлоне

В 2012 году умер 36-летний первенец актера Сейдж Сталлоне.

Его нашли мертвым в собственном доме после того, как четыре дня подряд он ни с кем не выходил на связь. Вокруг него были пустые бутылки от рецептурных препаратов и в числе первых версий смерти назывались передозировка и ошибка в приеме лекарств. Однако вскрытие показало, что из медикаментов в организме были обнаружены только следы свободно продающегося обезболивающего.

Причиной смерти была названа ишемическая болезнь сердца, вызванная атеросклерозом.

Сейдж Сталлоне пошел по стопам отца, но не стремился сделать быструю карьеру в Голливуде. В 14-летнем возрасте он дебютировал в «Рокки V», играя рядом с папой его экранного сына.

Потом он принимал участие в нескольких кинопроектах в разном качестве. В 2006 из-за работы над собственным фильмом он отказался повторить роль сына Рокки в «Рокки Бальбоа».

Жерар Депардье

Будучи еще мальчиком, он регулярно присутствовал на съемочных площадках, где работал отец, и появлялся в его фильмах. Достигнув подросткового возраста, стало понятно, что Гийом не является носителем какой-то аристократической крови. Он постоянно вляпывался в различные истории, имел проблемы с законом, а в последствии и судимость за распространение наркотиков.

В 1995 году он на мотоцикле попал в аварию и сильно повредил ногу. В результате лечения он заразился двумя видами стафилококка. Последующие восемь лет Гийом Депардье сидел на антибиотиках и морфине, но поняв, что 17 операций не принесли результата, решился на удаление правой ноги.

Эта история не сделала его лучше. В 2003 году он получил условный срок и штраф за то, что выстрелил в поклонника, который хотел с ним поговорить.

В 2008 году на съемках фильма в Румынии он подхватил пневмонию, которая дала серьезные осложнения. Болезнь унесла жизнь 37-летнего мужчину всего за три дня.

К моменту смерти они с отцом были в плохих отношениях и не общались. Жерар Депардье , несмотря на то, что сам имел бурную молодость, публично оскорблял сына. Самое мягкое определение звучало как «трудный». Тем не менее, он был на похоронах, и в прощальной речи читал «Маленького принца».

Киану Ривз

В 1998 году любимчик Голливуда познакомился с малоизвестной актрисой Дженнифер Сайм . Они достаточно быстро почувствовали, что являются родственными душами и наслаждались обществом друг друга, не выставляя напоказ свои отношения.

Вскоре Дженнифер забеременела. Когда стало известно, что в утробе девочка, ей было дано имя Ава Арчер Сайм-Ривз. Однако на восьмом месяце беременности развитие плода неожиданно остановилось. Дженнифер пришлось рожать, зная, что ребенок мертв. Это происшествие стало огромным ударом, как для Ривза , так и для Сайм. Через две недели пара решила расстаться, сохраняя дружеские отношения. Ривз впоследствии имел несколько романов, но детей так и не завел.

Майк Тайсон

Исторически Тайсон – конечно, профессиональный боксер. Однако еще в конце 1980-х — начале 1990-х, будучи на пике славы, он регулярно появлялся в различных фильмах и сериалах. И сейчас в его фильмографии появляется все больше проектов, в которых он играет не самого себя.

К 2009-му году Тайсон стал отцом семерых детей от трех женщин. 25 мая он находился в Лас-Вегасе, когда узнал, что его четырехлетняя дочь Эксодус борется за жизнь. Он тут же вылетел в Феникс, где произошел инцидент. Оказалось, что девочка в одиночестве играла в детской комнате у себя дома. Когда родные решили посмотреть, чем она занята, ее обнаружили без сознания с обмотанным вокруг шеи шнуром от беговой дорожки.

Как показало дальнейшее следствие – это был несчастный случай. Беговая дорожка не была включена, а петля, в которую попала малышка, образовалась неумышленно. Реанимационные мероприятия, проводимые вначале мамой, а потом прибывшими экстренными службами, ненадолго продлили жизнь девочки, но на следующий день она все-таки скончалась.

Марлон Брандо

Звезда «Крестного отца» имеет настолько бурную биографию, что ее тоже можно экранизировать.

Достоверно известно, что он был отцом восьми детей и еще трех усыновил. Сколько их было на самом деле, не знал даже сам актер.

В 1970 году в третьем браке у него родилась дочь Чейнни Брандо. Через два года ее родители развелись, и девочка воспитывалась матерью на Таити.

Поначалу она хвасталась тем, кто ее отец, но уже в подростковом возрасте стала негативно о нем отзываться. По ее словам, Брандо приезжал на остров раз в год, и ему не было до дочери никакого дела. Хотя нужно заметить, что позже он принимал участие в ее жизни.

Чейнни бросила школу и начала модельную карьеру, которую пришлось оставить после автомобильной аварии, обезобразившей ей лицо. После этого она начала страдать депрессией и несколько раз пыталась покончить с собой.

Жизнь стала налаживаться, когда она встретила парня и забеременела от него. Марлон Брандо перевез чету в свой американский дом, чтобы беременность и роды проходили под присмотром лучших врачей.

Там Чейнни пожаловалась своему сводному брату Кристиану на то, что парень ее избивает.

Кристиан решил проучить ухажера, стал угрожать ему пистолетом и случайно выстрелил, убив оппонента. За это он был приговорен к 10-летнему сроку, отсидев только пять лет.

Чейни (по улыбке уже видно, что лицо искажено аварией), ее парень Даг Дролетт, застреленный сводным братом, и ее мать Тарита

Ключевым свидетелем должна была стать Чейнни, но она сбежала на Таити и там родила сына. Она дважды пыталась покончить с собой в первый год жизни сына, а потом попала в больницу из-за передозировки наркотиков. Ее признали умственно неполноценной, и ее показания не могли служить основой для составления обвинения сводному брату.

Психическое здоровье Чейни сильно ухудшалось. Ей был поставлен диагноз «Шизофрения», она лишилась опеки над сыном и изолировалась от друзей и знакомых. В 1995 году она повесилась.

Ни знаменитый отец, ни ее сводный брат Кристиан на похоронах не присутствовали. В интервью после выхода из тюрьмы Кристиан сказал, что чувствует себя болваном, так как поверил Чейни.

Джон Траволта

Джетт Траволта был первым ребенком актера и его жены актрисы Келли Престон . Несчастье случилось на Багамах, где вся семья отдыхала. 16-летний подросток, находясь в ванной в отеле ударился головой, а потом у него случился эпилептический припадок. Несколько позже семья актера сообщила, что Джетт был аутистом, а также болел синдром Кавасаки (болезнь артерий).

То, что произошло дальше, удивило всех участников событий. Фельдшер скорой со своим адвокатом решили потребовать с Траволты $25 млн. Дело в том, что как только Джетт был обнаружен, актер решил транспортировать его к лучшим докторам США на самолете. Он подписал отказ от поездки в больницу, но уже в карете скорой передумал, после того, как состояние сына ухудшилось.

Вымогатели грозили опубликовать документ с отказом, объяснив это тем, что Траволта умышленно не хотел помогать сыну. Актер обратился в полицию, после чего вымогатели отправились под суд, где отрицали вину. Им грозило до 10 лет тюрьмы. В результате разбирательства семья актера отказалась от иска, сказав, что всем им тяжело переживать эту ситуацию снова и снова.

Уже на суде один из предполагаемых преступников рассказал , что было в салоне скорой, когда стало понятно, что Джетт умер.

«В машине были я, он (Джон Траволта) и Джетт. Я никогда не забуду этот день. Я видел, как он наклонился, обнял своего сына, поцеловал его в лоб и щеку, а потом сказал, что любит его и что сделал все, что мог. Его глаза были полны любви. Затем он повернулся ко мне, обнял и сказал: «Вы, ребята, проделали замечательную работу»».

И после таких слов и такого потрясения, фельдшеры пытались выбить с него деньги