Мать годами врала о болезни дочери ради денег

В американском штате Огайо мать годами врала, что ее дочь смертельно больна, ради сбора денежных пожертвований. Об этом сообщает The Canton Repository.

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34-летняя Линдси Аббул (Lindsey Abbuhl) утверждала, что у ее 11-летней дочери Райли (Rylee) серьезные проблемы с центральной нервной системой. Также она говорила, что девочка истощена, почти ничего не ест, страдает от регулярных припадков и постоянно принимает обезболивающие препараты.

Сбор средств на лечение дочери женщина начала в 2018 году. Для выманивания денег она использовала, помимо прочего, краудфандинговый сайт GoFundMe, где ей перевели 4,56 тысячи долларов (около 336 тысяч рублей). Также в качестве поддержки семье присылали подарки и пригласительные билеты на спортивные игры и в парки развлечений.

Как минимум два года американка рассказывала в социальных сетях о лечении Райли и ее походах в больницу. В одной из публикаций она писала: «Эта маленькая леди — мой лучший друг! Продолжайте молиться за нее, пока мы боремся за ее здоровье. Мы не знаем, что нас ждет впереди». В феврале мать заявила в разговоре с журналистами, что ее дочери осталось жить всего два месяца.

Со временем скептики начали подозревать Аббул во лжи, обвиняя ее в том, что она намеренно преувеличивает серьезность болезни дочери. Женщина настаивает, что команда врачей по сей день безуспешно пытается установить причину недуга Райли. Однако, согласно материалам судебного дела, проведенные медобследования не нашли доказательств того, что дочь Аббул действительно смертельно больна.

В четверг, 13 мая, органы соцопеки и полиция округа Старк забрали Райли у Аббул и временно разместили ее у друзей семьи. На следующий день окружной судья Розмари Холл (Rosemarie Hall) передала девочку под опеку ее отца Джейми. По делу идет расследование.