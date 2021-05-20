Родители предупредили о новом опасном тренде в сети

Среди родителей подростков, регулярно публикующих ролики в соцсети TikTok, возникли опасения по поводу предполагаемого нового опасного тренда. Как сообщает The Independent, ради нового видео юные блогеры намеренно убегают из дома на 48 часов.

По словам одного из пользователей, челлендж подразумевает, что дети от 14 лет бесследно исчезают, «чтобы посмотреть, насколько много внимания и истерии они смогут вызвать» своим отсутствием.

Слухи о подобном тренде начали появляться после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.