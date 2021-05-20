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Родители предупредили о новом опасном тренде в сети

Lenta.ru
11 часов назад
Среди родителей подростков, регулярно публикующих ролики в соцсети TikTok, возникли опасения по поводу предполагаемого нового опасного тренда. Как сообщает The Independent, ради нового видео юные блогеры намеренно убегают из дома на 48 часов.
Родители предупредили о новом опасном тренде в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам одного из пользователей, челлендж подразумевает, что дети от 14 лет бесследно исчезают, «чтобы посмотреть, насколько много внимания и истерии они смогут вызвать» своим отсутствием.
Слухи о подобном тренде начали появляться после того, как две школьницы в возрасте 14 и 15 лет пропали без вести на выходных в британском городе Стоктон. Подростков нашли, однако в полиции не указали на наличие прямых доказательств того, что они сбежали из дома ради ролика в TikTok.
Тем не менее обеспокоенные родители настаивают на серьезности ситуации. Они считают, что тренд популярен потому, что блогер получает множество упоминаний и репостов в социальных сетях, когда близкие его ищут. Многие отмечали, что подобные случаи фиксируются в разных странах мира, не только в Англии. Однако другие скептически отнеслись к подобным утверждениям, приведя в пример то, что дети регулярно пропадали и раньше и зачастую либо сами возвращались, либо были найдены в первые часы после обращения в полицию.
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