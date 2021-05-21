Лучше б била: как матери «ломают» своих детей

Родители всегда хотят сделать лучшее для своего ребенка: накормить, одеть и выучить. Исключения кажутся редкими и в основном касаются семей неблагополучных. Обычно общество таких родителей осуждает или относится с сожалением. Кажется, так думает большинство. На самом деле благополучие семьи очень часто не фиксируется только на теме материального достатка, а вполне приличные семьи оказываются адом для детей. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Взрослым людям кажется, что другие травмированные взрослые — это слабаки, которые не могут противостоять жизненным трудностям. Но никто даже не задумывается о том, что корни всех проблем в настоящем растут из детства. А нанести ребенку травму и правда просто.

Маленький ребенок всегда беззащитен, если взрослый не дает ему не столько любви, сколько стабильности и ощущения безопасности. Мы думаем, что на детях отразится развод, однако игнорируем ссоры дома. Нам кажется, будто важна красивая и чистая одежда, но отсутствие внимания и вовлеченности в жизнь ребенка никого особенно не интересуют.

Работающие родители проводят со своим чадом пару часов утром, несколько часов вечером. В это время важно успеть обсудить вопросы устройства быта, школу или детский сад. В это же время родитель совершенно не задумывается о том, а что там за душой этого маленького человека. Со временем родительская функция сводится к функции завхоза-контролера — существа, с которым просто нечего разделить. Как этого избежать?

Позаботьтесь о себе

Не перекладывайте на ребенка свои эмоции, он не способен за них отвечать. Если день был плохим, а муж не оправдывает ожиданий — не стоит демонстрировать свое настроение ребенку. Он просто имеет возможности принять и осознать ваши эмоции. Большинство детей легко считывают негатив, но из-за недостатка опыта и знаний они не могут его корректно интерпретировать. Детское восприятие довольно примитивно и эгоистично, маленький человек сразу думает, что в нем кроется причина расстройства родителя. Если у вас нет ресурса общаться с ребенком, попросите о помощи. Не всегда это помощь родственников или платная помощь, позовите друга или соседку. Заботьтесь о себе и тогда вы сможете заботиться о ком-то еще.

Не манипулируйте

Родители с ранних лет используют в воспитании методы шантажа и обмана. Сегодня я с тобой дружу, а завтра одариваю холодом. Сегодня мы друзья, а завтра уже не очень, потому что произошла ссора между родителями. Однако это первый кирпич, который вы закладываете в стену созависимости. Говорите честно и прямо, в том числе о своем расстройстве или грусти из-за поведения ребенка. Объясняйте последствия. И если обещаете что-то, не думайте, что ребенок это забудет. Стоит говорить детям правду даже о несчастье, которое постигло семью. Избегая естественного проживания, есть вероятность что травма застрянет в душе ребенка.

Позвольте ребенку быть ребенком

На улице родители часто требуют от своих детей примерного поведения. Запрещают бегать, чтобы он не упал. Запрещают рисовать, чтобы не испачкался. Запрещают кричать, петь песни и говорить глупости. Но ребенок — это набор кричалок и глупостей. Ребенок не может быть взрослым, зато он может стать пассивным, а потом выплеснуть на вас всю скопленную энергию. Причем произойти это может и через год, и через пять лет. Ребенок, которому все запрещали, может бояться совершить ошибку, испытывать трудности с принятием решений. Он может путаться в себе, потому что у него не было поля для изучения себя.

Говорите и объясняйте

Быть родителем трудно и не стоит стремиться быть идеальным родителем. Будьте таким, каким можете быть, но всегда проясняйте трудные ситуации. Пытайтесь объяснить сложную эмоцию, давайте поле для реакции. И обязательно просите прощения, если были не правы. Даже если вы взрослый, это не значит, что все ваши действия безошибочны. Это не значит, что они не приносят боли. И это не значит, что вы лишены ответственности за свои поступки. Да, ваш дом — это ваши правила. Но если ваш дом — это ваш дом, то где же тогда дом ребенка?

Слова ранят