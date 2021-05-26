Путин одобрил новые меры поддержки беременных и семей с детьми

Президент Владимир Путин одобрил новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми, подписав соответствующий закон, сообщает ТАСС

В частности, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. Размер будет равняться 100 процентам от зарплаты.

Кроме того, неполные малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 16 лет включительно теперь смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере половины от величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем по России он равняется 5650 рублям.