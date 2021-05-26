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Путин одобрил новые меры поддержки беременных и семей с детьми

Lenta.ruиещё 27
4 часа назад
Президент Владимир Путин одобрил новые меры поддержки беременных женщин и семей с детьми, подписав соответствующий закон, сообщает ТАСС.
Путин одобрил новые меры поддержки беременных и семей с детьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Описанные в законе меры, предложенные «Единой Россией», направлены на реализацию инициатив главы государства из последнего послания Федеральному собранию.
В частности, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. Размер будет равняться 100 процентам от зарплаты.
Кроме того, неполные малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 16 лет включительно теперь смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере половины от величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем по России он равняется 5650 рублям.
В свою очередь женщины, состоящие на медицинском учете в связи с беременностью сроком до 12 недель и находящиеся в трудном финансовом положении, смогут рассчитывать на пособие в 6350 рублей в месяц.
Дети,Владимир Путин,Единая Россия,ИТАР-ТАСС,
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