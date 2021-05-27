На тему сексуального просвещения в России разгораются самые ожесточенные дискуссии. Одни уверены, что уроки полового воспитания необходимо вводить в школах, ориентируясь на пример развитых европейских стран. Другие же приравнивают секс-просвет к развращению юных умов.

"Рамблер" решил разобраться, как о сексе и других деликатных вещах разговаривают со школьниками на Западе, и почему в России подобные темы по-прежнему табуированы.

Статистика

Федеральный центр просвещения в сфере здравоохранения совместно с Международной федерацией планируемого родительства провел исследование на тему того, как половое воспитание влияет на жизнь подростков.

В ходе работы выяснилось, что в странах, где ввели секс-просвет для тинейджеров, ниже уровни подростковых беременностей и венерических заболеваний. Парадоксально, что несмотря на это, один из главных аргументов противников сексуального просвещения состоит в том, что подобные уроки могут развратить молодое поколение.

Германия

Уроки полового воспитания в Германии обязательны для всех, начиная с 9-10 лет. На уроках обсуждают, чем мальчики и девочки отличаются друг от друга, что такое пол и гендер, как происходит беременность и роды. Большое внимание учителя уделяют предупреждению сексуального насилия, объясняя, как защитить себя в непредвиденной ситуации.

Примерно с восьмого класса дети начинают разбираться в вопросах сексуальности, контрацепции и венерических заболеваний.

Франция

С 13 лет французы начинают посещать семинары по половому воспитанию, где в формате дискуссий обсуждают важные темы, касающиеся секса: устройство тела, аборты, безопасность и ЗППП.

Вдобавок к этому, во Франции проходит акция "Бесплатные среды", в рамках которой подростки могут пройти осмотр в клинике сексуального и репродуктивного здоровья.

Нидерланды

В одной из самых либеральных стран Европы дети начинают посещать уроки секс-просвета еще в младшей школе. Юным голландцам рассказывают о том, что такое влюбленность, а еще учат осознавать границы своего тела.

Программа полового воспитания в школе включает в себя ответы на базовые вопросы вроде: "Чем мальчики отличаются от девочек?" или "Откуда берутся дети?". Помимо прочего, школьники узнают о "правиле нижнего белья": учителя объясняют голландцам, что все части тела, прикрытые нижним бельем, являются интимными. Следовательно, посторонний человек не имеет права их видеть и трогать.

Кстати, именно в Голландии один из самых низких по миру процент абортов, заболеваний ИППП и подростковых беременностей (5 родов на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет)

Швеция

Шведы преподают секс-просвет с 1955 года. Уроки полового воспитания здесь не сильно отличаются от уроков в других европейских странах: дети изучают физиологию секса, беременность и контрацепцию, рассуждают о взаимном согласии, абортах и венерических заболеваниях. При этом занятия стартуют еще на дошкольных курсах.

А что в России

Самые высокие показатели подростковой беременности зарегистрированы в странах бывшего СССР, где секс-просвет отсутствует. В частности, в Киргизстане, Таджикистане и Грузии (38–39 случаев из 1000). В России статистика также оставляет желать лучшего: 23 случая из 1000, в то время как в Германии и Швеции – 6 из 1000.

Кадр из шоу "Беременна в 16"

В 2013 году Центр исследования гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провёл опрос среди более 500 родителей с несовершеннолетними детьми. 62% участников отметили, что в школах необходимо ввести курс полового воспитания. 38%, в свою очередь, негативно отреагировали на эту идею, опасаясь, что подобные уроки спровоцируют у детей нездоровый интерес к сексу.

"Это деятельность, которая должна быть запрещена, в первую очередь, с точки зрения закона об основных гарантиях прав ребенка, потому что недопустимо заниматься такими вещами, которые развращают ребенка, и, конечно, с точки зрения закона о защите детей от вредной информации".

@rfdeti

В декабре 2015 региональный директор ЮНЭЙСД (программы ООН по ВИЧ и СПИДу) по Восточной Европе и Центральной Азии Винеем Салданой объявил, что ситуация в России с распространением ВИЧ-инфекции с каждым годом становится все серьезнее. После этого глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что для борьбы с недугом пора прибегнуть к радикальным мерам, рекомендованным ООН, в числе которых – половое просвещение в школах. Однако предложение Покровского проигнорировали.

С ней согласился и член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике (ЦОС), сопредседатель рабочей группы Всемирного русского народного собора по здравоохранению священник Феодор Лукьянов. В беседе с РИА Новости он заявил:

"Введение (в учебных заведениях – ред.) программ сексуального просвещения детей и подростков будет прямым нарушением естественного нравственного закона и создаст протестные настроения в родительском сообществе".