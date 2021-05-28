Телеведущая Марина Ким: «Я не знаю для чего жить, если не для детей»

Телеведущая Марина Ким воспитывает двух дочерей и маленького сына. Младший ребенок появился на свет осенью прошлого года. Марина довольно быстро восстановилась после родов и вернулась на работу. Она с успехом совмещает заботы о детях и карьеру. Ким не только работает на телевидении, но еще и делает первые шаги в политике.

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На своем примере Ким показывает, что женщина может успевать все. Именно поэтому она призывает других не бояться становиться мамами. Марина уверена, что если женщина хочет ребенка, то ничто не может ее остановить в этом вопросе.

«Мне говорят: «Хочу ребенка, но не знаю от кого». Меня это травмирует. Если хочешь ребенка, вообще не важно от кого. Иди и рожай! Это такая радость. Это ужасно сложно в социальном, финансовом плане или из-за здоровья — у всех по-разному, но я не знаю для чего жить, если не для детей», - заявила Марина Ким в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

При этом телеведущая очень жестко высказывается в адрес тех людей, которые отказываются заводить детей. Эту позицию телеведущая не принимает и считает, что потомством должен обзавестись каждый.