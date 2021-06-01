Психолог назвала тревожные сигналы в поведении ребенка

Жестокость в поведении школьника можно определить по нескольким сигналам. Их в разговоре с «ПолитЭкспертом» перечислила семейный психотерапевт Наталья Наумова

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По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на изменения в питании ребенка, например, он может начать есть больше или, наоборот, совсем отказаться от еды. Еще в числе тревожных признаков — самоизоляция в комнате, постоянное угрюмое настроение, злость, неулыбчивость. Внутренние проблемы могут отразиться и на почерке — он становится тяжелым, с сильным нажимом иногда до дыр, с жесткими штрихами.

Погружение в соцсети и в виртуальное общение говорит о страхе наказания со стороны родителей и отсутствии доверия, отметила Наумова . В таких случаях детям легче найти принятие и понимание у незнакомых людей, чем среди близких. При этом некоторые незнакомцы могут представлять опасность для ребенка.

«Не все они с хорошими помыслами. Видя, что ребенок находится в стрессовой ситуации, они могут взять его под свое крыло и настроить на какое-то опасное действие», — сказала психотерапевт.

Она уточнила, что причинами жестокого поведения учеников становятся не компьютерные игры и соцсети, а проблемы в общении с окружающими, чаще всего жестокость возникает в ответ на жестокость, в том числе выражающуюся через принуждение делать то, что не хочется. Через насилие несовершеннолетние пытаются самоутвердиться, показать свою силу в борьбе с несправедливостью.