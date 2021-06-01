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Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей

Диана Товсепова
7 часов назад
Важно заметить в поведении своего ребенка опасные сигналы. О них рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с изданием "ПолитЭксперт".
Психолог назвала опасные сигналы в поведении детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, в первую очередь стоит обратить внимание на изменения в питании ребенка. Так например, он может вдруг начать больше есть или отказываться от еды.
Еще один тревожный симптом — самоизоляция в комнате, злость, постоянное угрюмое настроение, неулыбчивость. Психологические проблемы могут сказаться и на почерке, который становится тяжелым, с жесткими штрихами и сильным нажимом "до дыр".
Слишком сильное погружение в соцсети может сказать о страхе наказания со стороны родителей и полном отсутствии доверия. Тогда ребенок ищет поддержку у незнакомцев в Сети. Некоторые друзья по переписке, конечно, могут представлять опасность для ребенка.
"Не все они с хорошими помыслами. Видя, что ребенок находится в стрессовой ситуации, они могут взять его под свое крыло и настроить на какое-то опасное действие", — заявила психотерапевт.
Причинами жестокого поведения учеников зачастую проблемы в общении с окружающими, а не компьютерные игры. Обычно жестокость проявляется в ответ на жестокость, выражающуюся через принуждение к нежелаемым действиям. Несовершеннолетние пытаются самоутвердиться через насилие и показать свою силу в борьбе с несправедливостью.
Решением проблемы, как объяснила психолог, может стать установление доверительных отношений с родителями. Ребенок не должен бояться общения и разговоров с родными по душам.
"Помощь не должна быть травмирующей. Ребенок не должен бояться, что ему так помогут, что лучше молчать и не говорить ни слова", — объяснила она.
Дети,Наталья Наумова,
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