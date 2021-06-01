Психолог назвала опасные сигналы в поведении детей

Важно заметить в поведении своего ребенка опасные сигналы. О них рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с изданием "ПолитЭксперт".

Так, в первую очередь стоит обратить внимание на изменения в питании ребенка. Так например, он может вдруг начать больше есть или отказываться от еды.

Еще один тревожный симптом — самоизоляция в комнате, злость, постоянное угрюмое настроение, неулыбчивость. Психологические проблемы могут сказаться и на почерке, который становится тяжелым, с жесткими штрихами и сильным нажимом "до дыр".

Слишком сильное погружение в соцсети может сказать о страхе наказания со стороны родителей и полном отсутствии доверия. Тогда ребенок ищет поддержку у незнакомцев в Сети. Некоторые друзья по переписке, конечно, могут представлять опасность для ребенка.

"Не все они с хорошими помыслами. Видя, что ребенок находится в стрессовой ситуации, они могут взять его под свое крыло и настроить на какое-то опасное действие", — заявила психотерапевт.

Причинами жестокого поведения учеников зачастую проблемы в общении с окружающими, а не компьютерные игры. Обычно жестокость проявляется в ответ на жестокость, выражающуюся через принуждение к нежелаемым действиям. Несовершеннолетние пытаются самоутвердиться через насилие и показать свою силу в борьбе с несправедливостью.

Решением проблемы, как объяснила психолог, может стать установление доверительных отношений с родителями. Ребенок не должен бояться общения и разговоров с родными по душам.