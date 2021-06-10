Что дать ребенку с собой в летний лагерь

Отдых за городом в лесу или возле моря — отличная «зарядка» для иммунитета. Не переживайте, когда отправляете ребёнка в лагерь, — в современных условиях там будет все необходимое. Правда неплохо предусмотреть некоторые моменты, которые теоретически могут испортить ребёнку отдых.

Что взять из вещей

Посмотрите погоду на ближайшие недели. Если будет жарко, сложите в чемодан больше футболок и маек, пару шорт. Но на всякий случай стоит взять один тёплый комплект и ветровку. Из обуви берите шлёпанцы, кроссовки и сандалии. Обязательно положите достаточно пар носков и головной убор. Ещё не будет лишним взять дождевик — он не займет много места, но спасет в случае непогоды. Последний пункт — праздничная одежда, которая пригодится ребенку для вечерних программ и дискотек.

Главное помнить, что никаких туфель на каблуке, дорогих вещей, драгоценных аксессуаров в лагере быть не должно. Дети едут туда наслаждаться природой и свободным от школы временем, а не беспокоиться о том, чтобы не травмироваться и не потерять подаренные родителями сережки.

Что взять из косметики

Щетка, зубная паста, расческа, шампунь, гель для душа, бальзам для волос и мочалка — необходимый минимум. Обязательно сложите небольшой тюбик СПФ с фактором защиты 50+ и спрей от комаров — они спасут от солнца и насекомых. Если у ребенка атопичная кожа, пригодится масло или лосьон для тела, который он будет наносить после душа. Для заплетания волос понадобятся резинки и заколки — про них тоже не забудьте.

Перед отъездом поговорите с ребенком о правилах гигиены: не брать чужие расчески и не давать свои, ходить в душ и менять белье каждый день и прочее. В летних лагерях вши и чесотка — обычное дело. Поэтому лучше предупредить проблему, чем разбираться с ее последствиями.

Что взять из еды

Если на территории лагеря нет магазина, ребенку нужно взять с собой перекус — детям часто хочется есть помимо основных приемов пищи. Это могут быть твердые фрукты типа апельсинов и яблок, сухое печенье и крекеры, семечки, орехи и сухофрукты. Насчет конфет и чипсов решайте сами — многие родители их не разрешают, так что мы не будем настаивать.

Не нужно давать с собой ягоды и мягкие фрукты — дети обычно закидывают их на дальнюю полку и вспоминают только когда вокруг еды вьются фруктовые мошки.