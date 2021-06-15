Эксперт объяснил более тяжелое течение COVID-19

Инфицирование некоторыми новыми штаммами коронавируса, предположительно, может вызвать более тяжелое течение заболевания, заявил ТАСС во вторник заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, в настоящее время идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.