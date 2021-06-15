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При заражении новыми штаммами ковид может протекать в более тяжелой форме

ТАСС
3 часа назад
Контагиозность "Дельта"-штамма выше на 50-60%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев
Эксперт объяснил более тяжелое течение COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos
Инфицирование некоторыми новыми штаммами коронавируса, предположительно, может вызвать более тяжелое течение заболевания, заявил ТАСС во вторник заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или "Дельта"-штаммом, связана более высокая контагиозность - на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами",
- сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России.
"У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России - [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% - это общее число, доля из того, что циркулирует в России",
- отметил эксперт.
Дети,Сергей Авдеев,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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