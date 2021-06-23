С начала года на дорогах Татарстана погибли 8 детей

В сравнении с показателями прошлого года, отметил он, произошел рост числа аварий с участием детей: количество ДТП увеличилось на 45, раненных в результате аварий — на 35 человек, а число погибших детей выросло вдвое. При этом каждое восьмое ДТП в республике, подчеркнул спикер, происходит с участием детей.