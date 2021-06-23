Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

С начала года на дорогах Татарстана погибли 8 детей

Реальное время
23 июня 2021
С начала года на дорогах Татарстана погибли 8 детей
Фото: Реальное времяРеальное время
С января по май этого года дети и подростки стали участниками почти 170 ДТП, произошедших на автодорогах Татарстана. В результате 172 ребенка получили травмы различной степени тяжести и 8 детей погибли. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.
В сравнении с показателями прошлого года, отметил он, произошел рост числа аварий с участием детей: количество ДТП увеличилось на 45, раненных в результате аварий — на 35 человек, а число погибших детей выросло вдвое. При этом каждое восьмое ДТП в республике, подчеркнул спикер, происходит с участием детей.
Согласно статистике в более чем половине дорожных происшествий — в 70 случаях — страдают дети-пассажиры: 72 получили ранения и травмы, 8 погибли. Основой причиной роста количества таких ДТП является перевозка детей в автомобиле без детских кресел, отметил Дамир Бикмухаметов.
Дети,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители