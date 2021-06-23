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Минпромторг: ВОЗ не ставит под сомнение качество "Спутника V"

Российская Газетаиещё 11
17 часов назад
Результаты инспекций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не ставят под сомнение качество российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявили в Минпромторге.
Ранее эксперты организации проверили работу четырех площадок по производству вакцины, опубликовав замечания по работе одной из них - "Фармстандарт-УфаВИТА". Инспекция прошла в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины "Спутник V".
"Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным. Минпромторг России еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент "Фармстандарт-УфаВИТА" совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний", - говорится в сообщении Минпромторга.
В ведомстве напомнили, что каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать качество продукта.
"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.
Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.
Дети,Росздравнадзор,ВОЗ,Минпромторг,
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