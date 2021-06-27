Россиянам назвали нормальное число заболеваний детей за год

Эксперт призвал родителей не бояться, когда дети заражаются респираторными инфекциями. «Каждый ребенок, когда растет, обязательно встречается с разными патогенами. ( ) Если ребенок не болеет, это нас настораживает, потому что это заболевание может быть как раз причиной онкологического заболевания», — сказал специалист.