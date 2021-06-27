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Россиянам назвали нормальное число заболеваний детей за год

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Ситуация, когда ребенок дошкольного возраста болеет 6-8 раз в год, является оптимальной. Об этом заявил главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Россиянам назвали нормальное число заболеваний детей за год
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Эксперт призвал родителей не бояться, когда дети заражаются респираторными инфекциями. «Каждый ребенок, когда растет, обязательно встречается с разными патогенами. ( ) Если ребенок не болеет, это нас настораживает, потому что это заболевание может быть как раз причиной онкологического заболевания», — сказал специалист.
Ранее главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал причины появления рака у российских подростков.
По его словам, алкоголь и табак воздействует на психическое и физическое развитие подростков, энергетики влияют на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а при употреблении фастфуда ребенок недополучает витамины.
Дети,Исмаил Османов,Александр Румянцев,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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