11-летняя девочка родила здорового ребенка

Юная британка забеременела в десять лет. Ребенок появился на свет в конце июня 2021 года, на 31-й неделе беременности и к удивлению родителей новоиспеченной матери. По словам врачей, и роженица, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Врач Кэрол Купер (Carol Cooper) рассказала, что средний возраст начала полового созревания у девочек — одиннадцать лет, хотя оно может произойти и раньше — в любом возрасте в период между восемью и четырнадцатью годами. Все зависит от конкретного ребенка. «Это самая молодая мама, о которой я слышала. Роды в столь юном возрасте сопряжены со множеством рисков, например, ребенок может родиться слишком легким и появиться на свет преждевременно, а также есть большая вероятность возникновения преэклампсии», — сказала она.