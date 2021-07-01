В июле вводятся новые пособия для беременных и родителей-одиночек

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Прием заявлений на пособие одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, начинается в России, его размер составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ежемесячное пособие смогут получить одинокие родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума. При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.

Комплексная оценка нуждаемости включает в себя учет недвижимости и транспортных средств, которые есть находятся в собственности у членов семьи, имеющиеся сбережения. Также действует "Правило нулевого дохода", то есть пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или если отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, по которому есть судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Выплата распространяется и на детей-сирот. В таком случае право на пособие имеет опекун или попечитель, но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Опекунам придется подавать заявление на выплату лично.